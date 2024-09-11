مفاعلات نووية لتشغيل مركز بيانات لـ أوراكل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت شركة الحوسبة العملاقة «أوراكل» عن تطور لافت للنظر من خلال مؤسسها لاري إليسون، الذي قال «نصمم مركز بيانات يتطلب أكثر من غيغاواط من الكهرباء، وحصلنا على تصاريح بناء لثلاثة مفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مركز البيانات هذا».
ووفقا لهذا التصريح، فإن «أوراكل» تسعى إلى تأمين الطاقة من التكنولوجيا النووية. ولم يكشف إليسون عن موقع مركز البيانات أو المفاعلات المستقبلية.
وتوفر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة وعودا بتسريع نشر الطاقة الموثوقة والخالية من الكربون مع ارتفاع طلب الطاقة من مراكز البيانات والمصانع.
وتبلغ قدرة هذه المفاعلات ما يصل إلى 300 ميغاواط أو أقل، أي نحو ثلث حجم المفاعل النموذجي الحالي.
وتعد مسألة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والمستودعات الحاسوبية العملاقة التي تديرها وبقية الإنترنت مكلفة جدا من ناحية الكهرباء.
وقالت Arm في شهر أبريل إن مراكز البيانات تستهلك نحو 2% من إجمالي احتياجات الطاقة العالمية.
ومن المؤكد أن هذا الرقم سينمو إذا استمرت التكنولوجيا بالانتشار على نطاق واسع، ولن يكون من الممكن مواصلة التقدم بمجال الذكاء الاصطناعي دون معالجة مشكلة الطاقة، إذ يتطلب ChatGPT طاقة أكبر بمقدار 15 مرة من البحث التقليدي عبر الويب.
MENAFN11092024000130011022ID1108664314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.