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مفاعلات نووية لتشغيل مركز بيانات لـ أوراكل

9/11/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الحوسبة العملاقة «أوراكل» عن تطور لافت للنظر من خلال مؤسسها لاري إليسون، الذي قال «نصمم مركز بيانات يتطلب أكثر من غيغاواط من الكهرباء، وحصلنا على تصاريح بناء لثلاثة مفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مركز البيانات هذا».
ووفقا لهذا التصريح، فإن «أوراكل» تسعى إلى تأمين الطاقة من التكنولوجيا النووية. ولم يكشف إليسون عن موقع مركز البيانات أو المفاعلات المستقبلية.
وتوفر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة وعودا بتسريع نشر الطاقة الموثوقة والخالية من الكربون مع ارتفاع طلب الطاقة من مراكز البيانات والمصانع.
وتبلغ قدرة هذه المفاعلات ما يصل إلى 300 ميغاواط أو أقل، أي نحو ثلث حجم المفاعل النموذجي الحالي.
وتعد مسألة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والمستودعات الحاسوبية العملاقة التي تديرها وبقية الإنترنت مكلفة جدا من ناحية الكهرباء.
وقالت Arm في شهر أبريل إن مراكز البيانات تستهلك نحو 2% من إجمالي احتياجات الطاقة العالمية.
ومن المؤكد أن هذا الرقم سينمو إذا استمرت التكنولوجيا بالانتشار على نطاق واسع، ولن يكون من الممكن مواصلة التقدم بمجال الذكاء الاصطناعي دون معالجة مشكلة الطاقة، إذ يتطلب ChatGPT طاقة أكبر بمقدار 15 مرة من البحث التقليدي عبر الويب.

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