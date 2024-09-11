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النيران التهمت رباعية حديثة

9/11/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك التنيب
تمكن رجال قوة الإطفاء من إخماد ألسنة اللهب التي اندلعت في مركبة رباعية الدفع حديثة تجاوز سعرها نحو 11 ألف دينار. وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد عن احتراق مركبة في أحد المواقف بمنطقة خيطان، وعند توجه الإطفاء تمت السيطرة على النيران، وجرى فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى التهام النيران للمركبة.

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