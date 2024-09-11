النيران التهمت رباعية حديثة
التاريخ
9/11/2024 7:21:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك التنيب
تمكن رجال قوة الإطفاء من إخماد ألسنة اللهب التي اندلعت في مركبة رباعية الدفع حديثة تجاوز سعرها نحو 11 ألف دينار. وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد عن احتراق مركبة في أحد المواقف بمنطقة خيطان، وعند توجه الإطفاء تمت السيطرة على النيران، وجرى فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى التهام النيران للمركبة.
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