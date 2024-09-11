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ورد الخال أرفض هذه الأسئلة

9/11/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
قرار اتخذته الممثلة ورد الخال ويقضي بعدم الإجابة عن بعض الأسئلة التي صارت في رأيها مكررة في كل لقاء لها، وعبر منشور على صفحتها الخاصة على «إنستغرام»، حددت ورد الأسئلة بما يلي: «كيف كانت بداياتك؟ وهل بيتك الفني ساهم في دخولك الفن؟ ما الدور الذي تحبين تمثيله ولم تمثليه بعد؟ أين أنت السينما؟ لماذا لا نراك اليوم في مسلسل؟ ماذا تقولين لشركات الإنتاج؟ من افضل ممثلة؟ ما رأيك بعمليات التجميل؟ تخافين من الشيخوخة؟ هل كنت تحبين رؤية نفسك أما؟».

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