ورد الخال أرفض هذه الأسئلة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
قرار اتخذته الممثلة ورد الخال ويقضي بعدم الإجابة عن بعض الأسئلة التي صارت في رأيها مكررة في كل لقاء لها، وعبر منشور على صفحتها الخاصة على «إنستغرام»، حددت ورد الأسئلة بما يلي: «كيف كانت بداياتك؟ وهل بيتك الفني ساهم في دخولك الفن؟ ما الدور الذي تحبين تمثيله ولم تمثليه بعد؟ أين أنت السينما؟ لماذا لا نراك اليوم في مسلسل؟ ماذا تقولين لشركات الإنتاج؟ من افضل ممثلة؟ ما رأيك بعمليات التجميل؟ تخافين من الشيخوخة؟ هل كنت تحبين رؤية نفسك أما؟».
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