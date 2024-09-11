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النفط يستقر عند أدنى مستوى في عامين بسبب مخاوف الطلب

9/11/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقرت أسعار النفط بعد أن أشعلت المخاوف المتصاعدة بقوة بشأن الطلب العالمي عمليات بيع سريعة وقوية دفعت خام برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وانخفض المعيار العالمي للنفط بنحو الخمس حتى الآن خلال هذا الربع بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، المستهلكين الرئيسيين، إلى تقليص الاستهلاك في وقت يشهد إمدادات قوية وواسعة. تشير مقاييس السوق ـ بما في ذلك شكل منحنى العقود الآجلة بأكمله ـ إلى أن ظروف السوق أصبحت أقل ضيقا بكثير مما كانت، مع تضاؤل الفارق بين سعري العرض والطلب.
وأجبر تراجع النفط بالفعل «أوپيك+» على تأجيل زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف المستثمرين من إمكانية ضخ البراميل الإضافية إلى السوق بنهاية عام 2025. ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) توقعاتها الشهرية، بما في ذلك تقديرات للإمدادات والإنتاج العالمي.
ومع ذلك، فإن الركود سيكون بمثابة رياح داعمة لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أثناء معركتهم ضد التضخم، حيث من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل في ضوء تخفيف ضغوط الأسعار وعلامات ضعف سوق العمل. كما سيكون بمنزلة منحة للدول التي تعتمد على واردات النفط الخام لتشغيل اقتصاداتها، مثل الصين واليابان.
وعانى خام برنت ـ الذي كان أعلى بقليل من 69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية ـ من جلسة مضطربة، أمس الثلاثاء، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 3% في موجة جديدة من ضغوط البيع بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي.
وارتفعت الأسعار بشكل طفيف أمس، بعد أن قدر معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات التجارية الأميركية بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأرقام.
وكان المسؤولـــــــون التنفيذيون والمتداولون وصناديق التحوط الذين اجتمعوا في سنغافورة هذا الأسبوع لحضور مؤتمر النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متشائمين في الغالب بشأن آفاق النفط الخام. وقال دان سترويفن، محلل مجموعة «غولدمان ساكس»، إن البنك يتوقع أن تشهد السوق تخمة في نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

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