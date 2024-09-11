السوق الأول يقود البورصة 2 25 مليار دينار قفزة في القيمة الرأسمالية لأسهمه



«بيتك» يتصدر شركات بقيمة رأسمالية 12.4 مليار دينار.. يليه «الوطني» بـ 7.28 مليارات دينار

أسهم السوق الأول تستحوذ على 83% من القيمة الرأسمالية للبورصة البالغة 43.1 مليار دينار

%76 من إجمالي سيولة البورصة البالغة 8.92 مليارات دينار منذ بداية العام تركزت في السوق الأول مكررات الربحية الجيدة للشركات تجعلها «محط أنظار» المستثمرين لتقديم عوائد مرتفعة خلال العام



المحلل المالي

في ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على بورصة الكويت شهدت معظم أسعار أسهم السوق الأول ارتفاعا ملحوظا منذ بداية 2024، مدعوما بعدة عوامل رئيسية، أبرز هذه العوامل هي السيولة العالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في السوق، والتي تشكل نحو 76% من إجمالي سيولة بورصة الكويت، وهذه السيولة المرتفعة تعكس زيادة الطلب على أسهم السوق الأول، مما أسهم في استقرار الأسعار ودعم ارتفاعها، إلى جانب ذلك، فإن ثقة المستثمرين في أداء الشركات وتحقيقها لأرباح قياسية عززا من جاذبية السوق، وساهما في استمرار تدفق الاستثمارات وزيادة القيمة الرأسمالية.

ومن خلال رصد قامت به «الأنباء» فإن القيمة الرأسمالية السوقية لشركات السوق الأول ارتفعت بحوالي 2.25 مليار دينار منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 35.75 مليار دينار، كما في 5 سبتمبر 2024 وذلك بنسبة ارتفاع تعادل 7%.

ويعتبر السوق الأول الذي تتضمن مكوناته 34 شركة، الدعامة الرئيسية لبورصة الكويت، حيث تتمتع شركاته بأعلى مستويات السيولة والقيمة السوقية، وتم تأسيس هذا السوق في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية، وحققت شركات السوق الأول صافي أرباح بلغت 1.12 مليار دينار خلال فترة النصف الأول من 2024، ومع تحسن أرباح الشركات بدأت تقييمات معظم اسهم السوق الأول بالانخفاض إلى مستويات مناسبة، حيث سجل معدل مكرر الربحية للسوق الأول 16.7 مرة، حيث تحسن أداء مكررات ربحية معظم أسهم السوق الأول (P/E Ratio) وكان أعلاها لشركة ميزان القابضة لفئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة التي ارتفعت بواقع 20 مرة، فيما لاتزال تقييمات بعض الأسهم الأخرى مرتفعة نسبيا.

وكشف الرصد ان أسهم السوق الأول تشكل 83% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت التي بلغت 43.1 مليار دينار، حيث استحوذت اسهم السوق الأول على 76% من سيولة البورصة منذ بداية 2024 والتي بلغت 8.92 مليارات دينار.

وأظهر الرصد أن أكبر أداء لأسهم السوق الأول كان من نصيب بيت التمويل الكويتي «بيتك» والذي بلغت قيمته الرأسمالية السوقية 12.4 مليار دينار (28.7% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت)، حيث تحسنت تقييماته بعد إتمام عملية الدمج مع البنك الأهلي المتحد - البحرين، وأصبح يتمتع بمكرر ربحية متوسط عند 18.6 مرة، بينما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع للبنوك فقد سجلت 2.25 مرة بالمقارنة مع مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 1.79 مرة.

وجاء بنك الكويت الوطني كثاني أكبر سهم من حيث القيمة السوقية في السوق الأول والتي بلغت 7.28 مليارات دينار، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر سهمه خلال الفترة الأخيرة، حيث تحسن مكرر ربحيته ليسجل 12.5 مرة، أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية فلا يزال مناسبا عند 1.86 مرة.

أما سهم مجموعة زين للاتصالات فيعتبر من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي Dividend Yield مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 12.2 مرة ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.79 بينما العائد النقدي سجل 5.3% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 3.13%، فيما يعتبر سهم «هيومن سوفت» من الأسهم التي تتمتع بعائد نقدي مرتفع جدا نسبته 12.8% ومكرر ربحية مناسب 8.4 مرات فقط، أما أسهم بوبيان للبتروكيماويات فتجمع بين العائد النقدي الجيد نسبته 9.36% ومكرر الربحية المناسب عند 15.4 مرة، وكذلك شركات الاتصالات الكويتية STC بعائد نقدي مرتفع نسبته 6.4% ومكرر ربحية 16 مرة.

ومع استمرار الأداء الإيجابي للسوق الأول خلال عام 2024، يتوقع المحللون الماليون أن تشهد شركات السوق الأول المزيد من النمو على خلفية التحسن في النتائج المالية والتوزيعات النقدية الجيدة بنهاية العام، كما أن مكررات الربحية الجذابة لبعض الشركات تجعلها من أبرز الشركات التي يتوقع أن تواصل تقديم عوائد مرتفعة للمستثمرين، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.