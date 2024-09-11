السوق الأول يقود البورصة 2 25 مليار دينار قفزة في القيمة الرأسمالية لأسهمه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«بيتك» يتصدر شركات البورصة بقيمة رأسمالية 12.4 مليار دينار.. يليه «الوطني» بـ 7.28 مليارات دينار
أسهم السوق الأول تستحوذ على 83% من القيمة الرأسمالية للبورصة البالغة 43.1 مليار دينار
%76 من إجمالي سيولة البورصة البالغة 8.92 مليارات دينار منذ بداية العام تركزت في السوق الأول
مكررات الربحية الجيدة للشركات تجعلها «محط أنظار» المستثمرين لتقديم عوائد مرتفعة خلال العام
المحلل المالي
في ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على بورصة الكويت شهدت معظم أسعار أسهم السوق الأول ارتفاعا ملحوظا منذ بداية 2024، مدعوما بعدة عوامل رئيسية، أبرز هذه العوامل هي السيولة العالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في السوق، والتي تشكل نحو 76% من إجمالي سيولة بورصة الكويت، وهذه السيولة المرتفعة تعكس زيادة الطلب على أسهم السوق الأول، مما أسهم في استقرار الأسعار ودعم ارتفاعها، إلى جانب ذلك، فإن ثقة المستثمرين في أداء الشركات وتحقيقها لأرباح قياسية عززا من جاذبية السوق، وساهما في استمرار تدفق الاستثمارات وزيادة القيمة الرأسمالية.
ومن خلال رصد قامت به «الأنباء» فإن القيمة الرأسمالية السوقية لشركات السوق الأول ارتفعت بحوالي 2.25 مليار دينار منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 35.75 مليار دينار، كما في 5 سبتمبر 2024 وذلك بنسبة ارتفاع تعادل 7%.
ويعتبر السوق الأول الذي تتضمن مكوناته 34 شركة، الدعامة الرئيسية لبورصة الكويت، حيث تتمتع شركاته بأعلى مستويات السيولة والقيمة السوقية، وتم تأسيس هذا السوق في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية، وحققت شركات السوق الأول صافي أرباح بلغت 1.12 مليار دينار خلال فترة النصف الأول من 2024، ومع تحسن أرباح الشركات بدأت تقييمات معظم اسهم السوق الأول بالانخفاض إلى مستويات مناسبة، حيث سجل معدل مكرر الربحية للسوق الأول 16.7 مرة، حيث تحسن أداء مكررات ربحية معظم أسهم السوق الأول (P/E Ratio) وكان أعلاها لشركة ميزان القابضة لفئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة التي ارتفعت بواقع 20 مرة، فيما لاتزال تقييمات بعض الأسهم الأخرى مرتفعة نسبيا.
وكشف الرصد ان أسهم السوق الأول تشكل 83% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت التي بلغت 43.1 مليار دينار، حيث استحوذت اسهم السوق الأول على 76% من سيولة البورصة منذ بداية 2024 والتي بلغت 8.92 مليارات دينار.
وأظهر الرصد أن أكبر أداء لأسهم السوق الأول كان من نصيب بيت التمويل الكويتي «بيتك» والذي بلغت قيمته الرأسمالية السوقية 12.4 مليار دينار (28.7% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت)، حيث تحسنت تقييماته بعد إتمام عملية الدمج مع البنك الأهلي المتحد - البحرين، وأصبح يتمتع بمكرر ربحية متوسط عند 18.6 مرة، بينما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع للبنوك فقد سجلت 2.25 مرة بالمقارنة مع مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 1.79 مرة.
وجاء بنك الكويت الوطني كثاني أكبر سهم من حيث القيمة السوقية في السوق الأول والتي بلغت 7.28 مليارات دينار، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر سهمه خلال الفترة الأخيرة، حيث تحسن مكرر ربحيته ليسجل 12.5 مرة، أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية فلا يزال مناسبا عند 1.86 مرة.
أما سهم مجموعة زين للاتصالات فيعتبر من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي Dividend Yield مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 12.2 مرة ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.79 بينما العائد النقدي سجل 5.3% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 3.13%، فيما يعتبر سهم «هيومن سوفت» من الأسهم التي تتمتع بعائد نقدي مرتفع جدا نسبته 12.8% ومكرر ربحية مناسب 8.4 مرات فقط، أما أسهم بوبيان للبتروكيماويات فتجمع بين العائد النقدي الجيد نسبته 9.36% ومكرر الربحية المناسب عند 15.4 مرة، وكذلك شركات الاتصالات الكويتية STC بعائد نقدي مرتفع نسبته 6.4% ومكرر ربحية 16 مرة.
ومع استمرار الأداء الإيجابي للسوق الأول خلال عام 2024، يتوقع المحللون الماليون أن تشهد شركات السوق الأول المزيد من النمو على خلفية التحسن في النتائج المالية والتوزيعات النقدية الجيدة بنهاية العام، كما أن مكررات الربحية الجذابة لبعض الشركات تجعلها من أبرز الشركات التي يتوقع أن تواصل تقديم عوائد مرتفعة للمستثمرين، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
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