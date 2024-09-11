نفط الكويت تضع خطة لتحقيق 17 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2050



إزالة 7 ملايين متر مربع من الذخائر غير المنفجرة والتربة الملوثة من حقل الصابرية في شمال البلاد اقتراح حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز كفاءة الطاقة المستخدمة وخفض تكاليف التشغيل



أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت وضعت خطة للتحول في الطاقة لعام 2050، حيث قامت بتطبيق مبادراتها نحو تحقيق الهدف للوصول إلى 17 غيغاواط، ومنها مبادرة تعزيز كفاءة الطاقة، والتي انتهت الشركة فيها من التدقيق الشامل للطاقة وخارطة الطريق المرتبطة بها خلال 2024، حيث اشتمل التقرير على نطاق العمل والنتائج والتوصيات الناتجة عن التدقيق الأولي الذي تم إجراؤه في الشركة، والذي هدف إلى تقييم نمط استخدام الطاقة الحالي، واقتراح حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز كفاءة الطاقة المستخدمة وخفض تكاليف التشغيل.

وذكرت المصادر انه من مبادرات «نفط الكويت» أيضا تطوير التوصيات في مناطق عمليات الشركة نحو تحقيق أهدافها في توفير الطاقة، وذلك من خلال نهج شامل مطبق على أصول الشركة بشكل عام، يشمل تقييمات استهلاك الطاقة وتحليل البيانات.

من جهة أخرى، تم تطوير نطاق العمل Scope of Work لدراسة الجدوى الفنية حول تكوين محفظة الطاقة المتجددة بالاستعانة بمستشار فني لتقييم جدوى تركيب مزيج مناسب من محطات الطاقة المتجددة وتقنيات الرياح والطاقة الكهروضوئية، وذلك لتحقيق إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة، وسد جزء من طلب شركة نفط الكويت للكهرباء.

من جانب آخر، تضمنت مبادرات شركة نفط الكويت لتبني الطاقة الخضراء والحد من تأثير الاحتباس الحراري، تركيب ألواح شمسية في مواقع مشروعي جنوب وشمال الكويت التابعين لبرنامج الأمم المتحدة لاستصلاح الأراضي الملوثة جراء الغزو العراقي، حيث نتج عن هذه المبادرة تقليل ملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 16 طنا، بالإضافة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتلك المشاريع إلى 36% في شمال الكويت و15% في جنوب الكويت منذ بدء تنفيذ المشاريع.

كما نجحت الشركة في إزالة ما يقرب من 7 ملايين متر مربع من الذخائر غير المنفجرة والتربة الملوثة من حقل الصابرية النفطي في شمال الكويت، وتمت معالجة وتأهيل أكثر من مليون طن من التربة الملوثة. وفي 15 نوفمبر 2023، تم الإعلان الرسمي عن تحرير أراضي حقل الصابرية النفطي وتطهيرها من التلوث النفطي الناجم عن حرب الخليج عام 1990، وهو ما يعزز توافر مساحات جديدة لعمليات الشركة وتعزيز جودة البيئة الكويتية.

إلى جانب هذه المبادرات الطموحة، تواصل شركة نفط الكويت الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المستدامة، تشمل هذه الجهود التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية محلية ودولية لتطوير تقنيات جديدة وفعالة في استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، ما يعكس التزام الشركة بالتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.