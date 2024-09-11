المعتوق الكويت تواصل عطاءها الإنساني دون تمييز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق أول من أمس، مواصلة الكويت عطاءها الإنساني في الاستجابة للنداءات الإغاثية للشعوب المنكوبة والمستضعفة دون تمييز وعنصرية، وذلك بفضل الله ثم التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش انطلاق فعاليات «ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني» بنسخته الثانية ومؤتمر وجائزة الجهات المانحة الـ 8 بتنظيم من المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية والشراكة مع جمعية السلام الخيرية.
وقال المعتوق إن الشبكة الإقليمية دأبت على تغطية جميع الأعمال الخيرية الكويتية التي باتت إرثا خالدا في وجدان المجتمع الكويتي، مبينا أن تتويج الكويت مركزا للعمل الإنساني لم يكن وليد الصدفة بل كان مستحقا أمام العالم أجمع من خلال أعلى منظمة عالمية وهي الأمم المتحدة، مشيرا إلى الدور الذي أداه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - ومواصلة القيادة السامية للبلاد العمل على هذا النهج عبر مد الجسور الجوية والبرية والبحرية لعون وإغاثة مستضعفي العالم.
من جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للمانحين الرئيس الشرفي للمؤتمر د.نبيل العون في تصريح مماثل إن فعاليات الملتقى تحمل اسم شخصية مؤثرة في العمل الخيري الكويتي وهي «أم الخير» غادة المسلم، رحمها الله، صاحبة العطاء والأعمال الخيرية الخالدة.
وأكد العون أنه يسعى من خلال لقب رئيس المكتب أن يكون جسرا للتواصل مع الجهات المانحة في منطقتنا العربية والعالم بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب لدى الجهات المانحة.
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