المعتوق الكويت تواصل عطاءها الإنساني دون تمييز

MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق أول من أمس، مواصلة الكويت عطاءها الإنساني في الاستجابة للنداءات الإغاثية للشعوب المنكوبة والمستضعفة دون تمييز وعنصرية، وذلك بفضل الله ثم التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش انطلاق فعاليات «ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني» بنسخته الثانية ومؤتمر وجائزة الجهات المانحة الـ 8 بتنظيم من المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية والشراكة مع جمعية السلام الخيرية.

وقال المعتوق إن الشبكة الإقليمية دأبت على تغطية جميع الأعمال الخيرية الكويتية التي باتت إرثا خالدا في وجدان المجتمع الكويتي، مبينا أن تتويج الكويت مركزا للعمل الإنساني لم يكن وليد الصدفة بل كان مستحقا أمام العالم أجمع من خلال أعلى منظمة عالمية وهي الأمم المتحدة، مشيرا إلى الدور الذي أداه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - ومواصلة القيادة السامية للبلاد العمل على هذا النهج عبر مد الجسور الجوية والبرية والبحرية لعون وإغاثة مستضعفي العالم.

من جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للمانحين الرئيس الشرفي للمؤتمر د.نبيل العون في تصريح مماثل إن فعاليات الملتقى تحمل اسم شخصية مؤثرة في العمل الخيري الكويتي وهي «أم الخير» غادة المسلم، رحمها الله، صاحبة العطاء والأعمال الخيرية الخالدة.

وأكد العون أنه يسعى من خلال لقب رئيس المكتب أن يكون جسرا للتواصل مع الجهات المانحة في منطقتنا العربية والعالم بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب لدى الجهات المانحة.