الماجدي لـ الأنباء تحديث المكتبات في جميع المدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
أعلن مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية
أحمد الماجدي عن تحديث المكتبات في جميع المدارس القديمة وتزويدها بأحدث الاجهزة والكتب التي تنمي عقول وافكار ابنائنا الطلبة.
وقال الماجدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه تم الانتهاء من تجهيز المكتبات في المدارس الجديدة والمقرر افتتاحها في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى انه تم توفير جميع المستلزمات في المكتبات لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين.
وأضاف انه استكمالا لمشروع في مكتبتي اديب والذي دشن العام الماضي فإننا بصدد استكمال المشروع للعام الحالي وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع رابطة الادباء الكويتيين وجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، مشيرا إلى ان هذا المشروع هو ثقافي تربوي يهدف إلى تقديم نماذج ادبية وعلمية ذات تجارب وخبرات في المجال الادبي للمتعلمين والتواصل معهم مباشرة داخل المكتبات المدرسية التابعة لوزارة التربية وسرد القصص والروايات امام الطلبة والحديث عن مؤلفاتهم وعن تاريخ الكتابة والمكتبات واهميتها في حفظ التراث الوطني تحت اشراف كادر تربوي يضم أمناء المكتبات وتوجيه المكتبات.
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