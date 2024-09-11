الماجدي لـ الأنباء تحديث المكتبات في جميع المدارس

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليأعلن مدير إدارة المكتبات بوزارة أحمد الماجدي عن تحديث المكتبات في جميع المدارس القديمة وتزويدها بأحدث الاجهزة والكتب التي تنمي عقول وافكار ابنائنا الطلبة.

وقال الماجدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه تم الانتهاء من تجهيز المكتبات في المدارس الجديدة والمقرر افتتاحها في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى انه تم توفير جميع المستلزمات في المكتبات لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين.

وأضاف انه استكمالا لمشروع في مكتبتي اديب والذي دشن العام الماضي فإننا بصدد استكمال المشروع للعام الحالي وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع رابطة الادباء الكويتيين وجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، مشيرا إلى ان هذا المشروع هو ثقافي تربوي يهدف إلى تقديم نماذج ادبية وعلمية ذات تجارب وخبرات في المجال الادبي للمتعلمين والتواصل معهم مباشرة داخل المكتبات المدرسية التابعة لوزارة التربية وسرد القصص والروايات امام الطلبة والحديث عن مؤلفاتهم وعن تاريخ الكتابة والمكتبات واهميتها في حفظ التراث الوطني تحت اشراف كادر تربوي يضم أمناء المكتبات وتوجيه المكتبات.