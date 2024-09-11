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الجلال القيادة السياسية حريصة على توفير جميع الإمكانات لنجاح العام الجامعي الجديد

9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال، مدير جامعة الكويت بالإنابة د.نواف المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وعمداء القبول والتسجيل وشؤون الطلبة في الجامعة والتطبيقي، بمكتبه في وزارة التعليم العالي، حيث وجه لأهمية تذليل العقبات أمام الجموع الطلابية وفتح المزيد من الشعب الدراسية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، ليتسنى للجميع التسجيل قبل بداية انطلاق قطار العام الدراسي، فضلا عن تسخير جميع الإمكانات وتجهيز المرافق التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية بشكل يتناسب مع احتياجات الطلبة للعام الدراسي 2024-2025، مع أهمية تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي والبحث العلمي، مشيرا إلى ان هذه الأمور تدخل في حيز الارتقاء بجودة التعليم وتحسين تصنيف مؤسسات التعليم العالي، حيث يمثل بدء العام الدراسي محطة مهمة في مسيرة العلم والمعرفة، وهو فرصة جديدة لتعزيز الرؤية الوطنية من خلال تزويد أجيالنا القادمة بالعلم والمعرفة لتخريج كوادر وطنية تعمل على خدمة الوطن مستقبلا، ويأتي هذا الأمر بناء على توجيهات وحرص القيادة السياسية على توفير كافة الإمكانات للمؤسسات التعليمية لنجاح بداية العام الدراسي 2024/2025، مؤكدا التزامه بتطوير البيئة التعليمية وتوفير كل السبل الممكنة لدعم طلابنا وتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز الأكاديمي.
ومع قرب انطلاق العرس الطلابي للأجواء الانتخابية في مختلف المؤسسات التعليمية، عبر الجلال عن ثقته الكبيرة في وعي ونضج الطلبة خلال هذه المرحلة المهمة من الحياة الجامعية، وتعد الانتخابات فرصة للتعبير عن الآراء والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل الأنشطة الطلابية وهي تجسيد حي للديموقراطية والمشاركة المجتمعية، ودعا الجلال الجموع الطلابية إلى التركيز على البرامج والأفكار التي تخدم مصلحة الجميع وتسهم في تطوير البيئة الجامعية، والابتعاد عن المشاحنات والنزاعات الطائفية والقبلية التي لا تثمر إلا الفرقة والضعف وتمزق صف الوحدة الوطنية، وتنحرف عن المسار الأساسي لخدمة الطلبة وتقديم رسالة نقابية هدفها الأساسي طلابي تطوعي، مؤكدا ثقته بأن الجموع الطلابية ستبرهن على التزامها بالقيم الوطنية والروح الديموقراطية، وستسهم في إنجاح هذا العرس الطلابي بما يعكس الوجه المشرق لبلدنا الحبيب.
وأوضح د.نادر الجلال إن مؤسساتنا التعليمية يجب أن تكون نموذجا يحتذى في تعزيز الوحدة الوطنية، وإن مسؤوليتنا جميعا، كأفراد ومؤسسات، أن نحافظ على هذا النسيج الموحد وأن نكون قدوة للأجيال القادمة في التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي، وأكد جديته وحزمه في تطبيق القانون ولن يكون هناك تهاون في معاقبة من يثير الفتنة بين الطلبة، وطالب الوزير عمداء الشؤون الطلابية بمتابعة العملية الانتخابية، وتفعيل الأدوات الرقابية واللوائح والقوانين التي تعيق العمل الطلابي الجماعي، كما رحب الجلال بأي مقترح وتشريع وقانون يطور وينظم العمل الطلابي، داعيا الجموع الطلابي وضع مصلحة الكويت والمؤسسة التعليمية والطلبة فوق كل اعتبار.
وفي ختام اللقاء شدد الوزير د.نادر الجلال على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية لتحقيق أهدافنا المشتركة، مؤكدا أن التعليم العالي هو عماد المستقبل وهو الأساس لبناء مجتمع متقدم، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، ونجاحه مسؤوليتنا جميعا، لذا سنواصل بذل كل جهد ممكن لدعم طلابنا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، وإعداد جيل واع ومثقف قادر على مواكبة تحديات المستقبل.
من جانبه، استعرض مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام إجراءات استعدادات الهيئة للعام الدراسي المقبل من الجانب الأكاديمي، حيث بين إنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية في الكليات ومعاهد الهيئة وتم تسجيل أكتر من 95% من الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم والمستمرين، أما فيما يتعلق بالمستجدين فلهم جداول ثابتة، كما أشار إلى جاهزية جميع جداول المتدربين للجدد والمستمرين بكافة المعاهد الثمانية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتطرق الفجام كذلك إلى جاهزية واستعدادات الهيئة للانتخابات الطلابية بإشراف عمادة شؤون الطلبة، حيث بين انه سوف يكون هناك اجتماع بين عمادة شؤون الطلبة مع القوائم الطلابية، وذلك لحث الطلاب على الالتزام بميثاق الشرف الطلابي والالتزام بروح المنافسة والوحدة الوطنية، وسيتم تطبيق كافة اللوائح ضد أي سلوك يثير الفتنة بين الجموع الطلابية، وإضافة انه جار التنسيق حاليا مع الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وبعض جمعيات النفع العام لضمان سير الانتخابات بصورة شفافه تعكس روح المنافسة الأخوية بين طلاب الهيئة، كما ستقوم الهيئة بإطلاق حملة إعلامية لتعزيز الوحدة الطلابية وروح التنافس الأخوي بين الطلاب.

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