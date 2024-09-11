الجلال القيادة السياسية حريصة على توفير جميع الإمكانات لنجاح العام الجامعي الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة د.نادر الجلال، مدير جامعة
الكويت بالإنابة د.نواف المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وعمداء القبول والتسجيل وشؤون الطلبة في الجامعة والتطبيقي، بمكتبه في وزارة التعليم العالي، حيث وجه لأهمية تذليل العقبات أمام الجموع الطلابية وفتح المزيد من الشعب الدراسية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، ليتسنى للجميع التسجيل قبل بداية انطلاق قطار
العام الدراسي، فضلا عن تسخير جميع الإمكانات وتجهيز المرافق التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية بشكل يتناسب مع احتياجات الطلبة للعام الدراسي 2024-2025، مع أهمية تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي والبحث العلمي، مشيرا إلى ان هذه الأمور تدخل في حيز الارتقاء بجودة التعليم وتحسين تصنيف مؤسسات التعليم العالي، حيث يمثل بدء العام الدراسي محطة مهمة في مسيرة العلم والمعرفة، وهو فرصة جديدة لتعزيز الرؤية الوطنية من خلال تزويد أجيالنا القادمة بالعلم والمعرفة لتخريج كوادر وطنية تعمل على خدمة الوطن مستقبلا، ويأتي هذا الأمر بناء على توجيهات وحرص القيادة السياسية على توفير كافة الإمكانات للمؤسسات التعليمية لنجاح بداية العام الدراسي 2024/2025، مؤكدا التزامه بتطوير البيئة التعليمية وتوفير كل السبل الممكنة لدعم طلابنا وتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز الأكاديمي.
ومع قرب انطلاق العرس الطلابي للأجواء الانتخابية في مختلف المؤسسات التعليمية، عبر الجلال عن ثقته الكبيرة في وعي ونضج الطلبة خلال هذه المرحلة المهمة من الحياة الجامعية، وتعد الانتخابات فرصة للتعبير عن الآراء والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل الأنشطة الطلابية وهي تجسيد حي للديموقراطية والمشاركة المجتمعية، ودعا الجلال الجموع الطلابية إلى التركيز على البرامج والأفكار التي تخدم مصلحة الجميع وتسهم في تطوير البيئة الجامعية، والابتعاد عن المشاحنات والنزاعات الطائفية والقبلية التي لا تثمر إلا الفرقة والضعف وتمزق صف الوحدة الوطنية، وتنحرف عن المسار الأساسي لخدمة الطلبة وتقديم رسالة نقابية هدفها الأساسي طلابي تطوعي، مؤكدا ثقته بأن الجموع الطلابية ستبرهن على التزامها بالقيم الوطنية والروح الديموقراطية، وستسهم في إنجاح هذا العرس الطلابي بما يعكس الوجه المشرق لبلدنا الحبيب.
وأوضح د.نادر الجلال إن مؤسساتنا التعليمية يجب أن تكون نموذجا يحتذى في تعزيز الوحدة الوطنية، وإن مسؤوليتنا جميعا، كأفراد ومؤسسات، أن نحافظ على هذا النسيج الموحد وأن نكون قدوة للأجيال القادمة في التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي، وأكد جديته وحزمه في تطبيق القانون ولن يكون هناك تهاون في معاقبة من يثير الفتنة بين الطلبة، وطالب الوزير عمداء الشؤون الطلابية بمتابعة العملية الانتخابية، وتفعيل الأدوات الرقابية واللوائح والقوانين التي تعيق العمل الطلابي الجماعي، كما رحب الجلال بأي مقترح وتشريع وقانون يطور وينظم العمل الطلابي، داعيا الجموع الطلابي وضع مصلحة الكويت والمؤسسة التعليمية والطلبة فوق كل اعتبار.
وفي ختام اللقاء شدد الوزير د.نادر الجلال على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية لتحقيق أهدافنا المشتركة، مؤكدا أن التعليم العالي هو عماد المستقبل وهو الأساس لبناء مجتمع متقدم، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، ونجاحه مسؤوليتنا جميعا، لذا سنواصل بذل كل جهد ممكن لدعم طلابنا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، وإعداد جيل واع ومثقف قادر على مواكبة تحديات المستقبل.
من جانبه، استعرض مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام إجراءات استعدادات الهيئة للعام الدراسي المقبل من الجانب الأكاديمي، حيث بين إنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية في الكليات ومعاهد الهيئة وتم تسجيل أكتر من 95% من الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم والمستمرين، أما فيما يتعلق بالمستجدين فلهم جداول ثابتة، كما أشار إلى جاهزية جميع جداول المتدربين للجدد والمستمرين بكافة المعاهد الثمانية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتطرق الفجام كذلك إلى جاهزية واستعدادات الهيئة للانتخابات الطلابية بإشراف عمادة شؤون الطلبة، حيث بين انه سوف يكون هناك اجتماع بين عمادة شؤون الطلبة مع القوائم الطلابية، وذلك لحث الطلاب على الالتزام بميثاق الشرف الطلابي والالتزام بروح المنافسة والوحدة الوطنية، وسيتم تطبيق كافة اللوائح ضد أي سلوك يثير الفتنة بين الجموع الطلابية، وإضافة انه جار التنسيق حاليا مع الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وبعض جمعيات النفع العام لضمان سير الانتخابات بصورة شفافه تعكس روح المنافسة الأخوية بين طلاب الهيئة، كما ستقوم الهيئة بإطلاق حملة إعلامية لتعزيز الوحدة الطلابية وروح التنافس الأخوي بين الطلاب.
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