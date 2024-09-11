العدل تطلق حصريا عبر تطبيق سهل خدمة شهادة بعدم وجود قيود مالية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صرح وزير
العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «شهادة بعدم وجود قيود مالية» حصريا عبر تطبيق «سهل» التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.
وتتيح الخدمة لمقدم الطلب إصدار شهادة بعدم وجود قيود مالية لدى الإدارة العامة للتنفيذ حتى تاريخه، وذلك بعد سداد رسم الشهادة، علما بأن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الشهادات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».
كما أكد الوسمي أن وزارة العدل مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل».
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