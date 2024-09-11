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العدل تطلق حصريا عبر تطبيق سهل خدمة شهادة بعدم وجود قيود مالية

9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «شهادة بعدم وجود قيود مالية» حصريا عبر تطبيق «سهل» التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.
وتتيح الخدمة لمقدم الطلب إصدار شهادة بعدم وجود قيود مالية لدى الإدارة العامة للتنفيذ حتى تاريخه، وذلك بعد سداد رسم الشهادة، علما بأن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الشهادات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».
كما أكد الوسمي أن وزارة العدل مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل».

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