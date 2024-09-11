الكهرباء تستعين بالقطع المبرمج للحفاظ على استقرار الشبكة وصيانة طارئة لبعض الوحدات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
لليوم الثاني على التوالي، استعانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية لكي تحافظ على استقرار المنظومة الكهربائية بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لعدد من وحدات توليد الكهرباء.
وقد طال القطع اجزاء من المناطق الصناعية والزراعية بالاضافة إلى 5 مناطق سكنية وهي كالتالي صباح الأحمد السكنية، أجزاء من قطاع C وغرب عبدالله المبارك أجزاء من قطعة 6 والرميثية أجزاء من القطع التالية: 3 و4 و5 وسلوى أجزاء من القطع التالية: 1 و2 والبدع.
وقالت مصادر ان الوزارة لجأت مجددا للقطع المبرمج بسبب خروج وحدات من الخدمة للصيانة الطارئة، مؤكدة أنها تبذل الجهود لإعادتها إلى الخدمة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الكهربائي، فقد استمر بالتواجد داخل المنطقة الحمراء مسجلا استهلاكا اقصى وهو الحمل الاقصى نفسه ليوم أمس الاول الثلاثاء حيث بلغ 17100 ميغاواط بفارق نحو 500 ميغاواط عن الاستهلاك الاقصى الذي سجل في 27 اغسطس الماضي وبلغ 17640 ميغاواط.
وأوضحت المصادر ان ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم أمس إلى 49 مئوية ساهم في رفع الاستهلاك، وبالتالي اتخاذ اجراء القطع المبرمج لتخفيف الضغط على الشبكة في ظل وجود وحدات في الصيانة الطارئة وذلك بهدف المحافظة على المنظومة الكهربائية.
وجددت الوزارة دعواتها للعملاء إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصا فترة الظهيرة.
MENAFN11092024000130011022ID1108664301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.