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الكهرباء تستعين بالقطع المبرمج للحفاظ على استقرار الشبكة وصيانة طارئة لبعض الوحدات

9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
لليوم الثاني على التوالي، استعانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية لكي تحافظ على استقرار المنظومة الكهربائية بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لعدد من وحدات توليد الكهرباء.
وقد طال القطع اجزاء من المناطق الصناعية والزراعية بالاضافة إلى 5 مناطق سكنية وهي كالتالي صباح الأحمد السكنية، أجزاء من قطاع C وغرب عبدالله المبارك أجزاء من قطعة 6 والرميثية أجزاء من القطع التالية: 3 و4 و5 وسلوى أجزاء من القطع التالية: 1 و2 والبدع.
وقالت مصادر ان الوزارة لجأت مجددا للقطع المبرمج بسبب خروج وحدات من الخدمة للصيانة الطارئة، مؤكدة أنها تبذل الجهود لإعادتها إلى الخدمة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الكهربائي، فقد استمر بالتواجد داخل المنطقة الحمراء مسجلا استهلاكا اقصى وهو الحمل الاقصى نفسه ليوم أمس الاول الثلاثاء حيث بلغ 17100 ميغاواط بفارق نحو 500 ميغاواط عن الاستهلاك الاقصى الذي سجل في 27 اغسطس الماضي وبلغ 17640 ميغاواط.
وأوضحت المصادر ان ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم أمس إلى 49 مئوية ساهم في رفع الاستهلاك، وبالتالي اتخاذ اجراء القطع المبرمج لتخفيف الضغط على الشبكة في ظل وجود وحدات في الصيانة الطارئة وذلك بهدف المحافظة على المنظومة الكهربائية.
‏وجددت الوزارة دعواتها للعملاء إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصا فترة الظهيرة.

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