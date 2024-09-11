الدستورية تحجز طعون غرفة التجارة للحكم 6 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين ضد القانون 122/22 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، للحكم في السادس من شهر نوفمبر المقبل.
وصرحت المحكمة لأطراف الطعن بتصوير أوراقه، وسمحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. كما نظرت المحكمة طعنين مقدمين من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/21 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وقررت المحكمة تأجيل الطعون إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.
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