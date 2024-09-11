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الدستورية تحجز طعون غرفة التجارة للحكم 6 نوفمبر

9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين ضد القانون 122/22 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، للحكم في السادس من شهر نوفمبر المقبل.
وصرحت المحكمة لأطراف الطعن بتصوير أوراقه، وسمحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. كما نظرت المحكمة طعنين مقدمين من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/21 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وقررت المحكمة تأجيل الطعون إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.

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