الصحة التمديد لرؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات 3 أشهر

الصحة التمديد لرؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات 3 أشهر
التاريخ
9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير
الصحة د.أحمد العوضي قرارا بالتمديد لرؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات لمدة 3 أشهر اعتبارا من 21 أغسطس. وتضمن القرار استمرار تسمية رؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات. وشمل القرار رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز طب الأسنان.
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