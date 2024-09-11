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الصحة التمديد لرؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات 3 أشهر

9/11/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بالتمديد لرؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات لمدة 3 أشهر اعتبارا من 21 أغسطس. وتضمن القرار استمرار تسمية رؤساء المجالس والأقسام الطبية في المستشفيات. وشمل القرار رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز طب الأسنان.

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