اتحاد كرة القدم يوقف الأمين العام عن العمل بسبب أحداث مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب العراق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أصدر اتحاد كرة القدم
بيانا أعلن فيه تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الاجراءات التي تمت قبل المباراة والتي ادت الى الاحداث المؤسفة، كما اعلن عن وقف الامين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي عن العمل واحالته للتحقيق.
وجاء في البيان:
يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسفه الشديد للأحداث التي حدثت في مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي.
كما يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجماهير الكويتية الوفية التي أثبتت وفاءها وانتماءها لمنتخبها الوطني وأتت بأعداد غفيرة إلى ستاد جابر الدولي لمؤازرة منتخبها الوطني والتي نتقدم لها بالاعتذار عما تعرضت له من معوقات وعقبات خلال حضور هذه المباراة، وعليه قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ اليوم التالي:
1- تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة.
2- وقف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق.
3- وقف مدير العلاقات العامة والإعلام عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق.
ويؤكد الاتحاد على احترامه وتقديره واعتزازه بكافة جماهير كرة القدم الكويتية، لعلمه التام بما تعرضت له من أحداث غير مقبولة ويقدم اعتذاره الشديد لهم.
ويعد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الجماهير الكويتية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة وغير المقبولة، كما يعلن الاتحاد بأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق من إجراءاتها ورفع تقريرها للمجلس خلال ٤٨ ساعة من تاريخه.
وتأكيدًا للشفافية المطلقة التي ينتهجها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم سوف يعلن عن نتائج التحقيقات التي سوف تتخذها اللجنة فور الانتهاء منها.
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