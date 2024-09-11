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اتحاد كرة القدم يوقف الأمين العام عن العمل بسبب أحداث مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب العراق

9/11/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر اتحاد كرة القدم بيانا أعلن فيه تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الاجراءات التي تمت قبل المباراة والتي ادت الى الاحداث المؤسفة، كما اعلن عن وقف الامين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي عن العمل واحالته للتحقيق.

وجاء في البيان:
يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسفه الشديد للأحداث التي حدثت في مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي.
كما يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجماهير الكويتية الوفية التي أثبتت وفاءها وانتماءها لمنتخبها الوطني وأتت بأعداد غفيرة إلى ستاد جابر الدولي لمؤازرة منتخبها الوطني والتي نتقدم لها بالاعتذار عما تعرضت له من معوقات وعقبات خلال حضور هذه المباراة، وعليه قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ اليوم التالي:
1- تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة.
2- وقف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق.
3- وقف مدير العلاقات العامة والإعلام عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق.
ويؤكد الاتحاد على احترامه وتقديره واعتزازه بكافة جماهير كرة القدم الكويتية، لعلمه التام بما تعرضت له من أحداث غير مقبولة ويقدم اعتذاره الشديد لهم.
ويعد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الجماهير الكويتية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة وغير المقبولة، كما يعلن الاتحاد بأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق من إجراءاتها ورفع تقريرها للمجلس خلال ٤٨ ساعة من تاريخه.
وتأكيدًا للشفافية المطلقة التي ينتهجها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم سوف يعلن عن نتائج التحقيقات التي سوف تتخذها اللجنة فور الانتهاء منها.



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