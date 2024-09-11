المطيري للوقوف على أسباب سوء تنظيم مباراة الأزرق والعراق

MENAFN - Al-Anbaa) وجه الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة اتحاد للوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث أثناء كرة القدم بين منتخبنا الوطني ومنتخب العراق والتي أقيمت مساء أول من أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة 2026.

وقالت الهيئة في بيان أمس إن الوزير المطيري شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة وفقا للوائح والنظم المعمول بها، وذلك جراء ما حدث في المباراة التي جرت على ستاد جابر الأحمد الدولي ونظمها اتحاد كرة القدم طبقا للوائح ونظم المنظمات الدولية والقارية الرياضية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أنه بمناسبة استضافة بطولة كأس الخليج العربي (26) سيقدم الوزير المطيري وبصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عرضا مرئيا للخطة التنظيمية يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة وفقا للمعايير العالمية.

وأضافت أن العرض المقرر في 7 أكتوبر المقبل سيخصص لتوضيح الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لتنظيم البطولة، وذلك بحضور الرياضيين وذوي الشأن، مشيرة إلى انه سيتم تحديد مكان وتوقيت العرض لاحقا.