المطيري للوقوف على أسباب سوء تنظيم مباراة الأزرق والعراق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وجه وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة اتحاد كرة القدم
للوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث أثناء مباراة
كرة القدم بين منتخبنا الوطني ومنتخب العراق والتي أقيمت مساء أول من أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة 2026.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن الوزير المطيري شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة وفقا للوائح والنظم المعمول بها، وذلك جراء ما حدث في المباراة التي جرت على ستاد جابر الأحمد الدولي ونظمها اتحاد كرة القدم طبقا للوائح ونظم المنظمات الدولية والقارية الرياضية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أنه بمناسبة استضافة بطولة كأس الخليج العربي (26) سيقدم الوزير المطيري وبصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عرضا مرئيا للخطة التنظيمية يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة وفقا للمعايير العالمية.
وأضافت أن العرض المقرر في 7 أكتوبر المقبل سيخصص لتوضيح الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لتنظيم البطولة، وذلك بحضور الرياضيين وذوي الشأن، مشيرة إلى انه سيتم تحديد مكان وتوقيت العرض لاحقا.
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