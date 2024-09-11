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الاقتصاد والهجرة والصحة والسياسة الخارجية تصدرت المناظرة التاريخية بين ترامب وهاريس

9/11/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجه المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية كامالا هاريس، في أول مناظرة رئاسية بينهما في السباق نحو البيت الأبيض قبل أقل من شهرين من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
ويحاول المرشحــــان استقطاب الناخبين المترددين وتحريك نسب تأييدهما.واعتبر كل مرشح أنه «الفائز» في المناظرة.
وشهدت المناظرة التي نظمتها شبكة (أيه.بي.سي) الأميركية في ولاية بنسلفانيا، مناقشة أبرز القضايا التي تهم الناخب الأميركي وعلى رأسها: ملفات الاقتصاد والهجرة والحدود والسياسة الخارجية.
واختيرت ولاية بنسلفانيا مكانا للمناظرة لما لها من أثر كبير في ترجيح كفة أحد الطرفين للفوز بالانتخابات المقبلة على اعتبار أنها من الولايات «المتأرجحة» إلى جانب ولايات ويسكونسن وجورجيا ونورث كارولاينا وإيرزونا ونيفادا فضلا عن ميشيغان التي تحظى بكثافة سكانية من المسلمين والعرب الأميركيين.
وبدت المناظرة التاريخية أكثر حيوية من تلك التي جرت بين ترامب والرئيس جو بايدن بأتلانتا في 27 والتي دفعت بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، ودعم هاريس لتحل بدلا منه كمرشحة رسمية عن الحزب الديموقراطي.
وتابع هذه المناظرة المهمة عشرات الملايين من الأميركيين الذين لم يتسن لهم بعد الاستماع إلى ترامب وهاريس وجها لوجه.
وعرض ترامب وهاريس على امتداد مدة المناظرة التي تجاوزت 90 دقيقة كما كان مقررا، أداءهما السياسي الحالي والسابق، وعرض كل منهما رؤيته ومواقفه تجاه ملفات متنوعة بدءا من الاقتصاد والهجرة وأمن الحدود، مرورا بالتغير المناخي والرعاية الصحية، وصولا إلى الحرب في غزة، وحرب أوكرانيا، والانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وبدأ المرشح الجمهوري اول مداخلاته بالهجوم على إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس، وحملهما مسؤولية الوصول إلى «أسوأ تضخم في تاريخ بلادنا». وأضاف: «هاريس وبايدن سمحا للمجرمين والقتلة بالدخول إلى بلادنا عبر الهجرة»، واصفا إياهما بأنهما «أسوأ رئيس وأسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبرا أن: سياسات بايدن وهاريس بشأن الهجرة حولت أميركا إلى واحدة من دول العالم الثالث. واتهم الرئيس السابق منافسته الديموقراطية بأنها «لا تمتلك أي خطة أساسا»، مشيرا إلى مناصرته التخفيضات الضريبية ودعم العمال والنهوض بالوضع الاقتصادي.
وأشار ترامب إلى أن هاريس تعتمد خطة بايدن الاقتصادية «الفاشلة» رغم أنها تحاول النأي بنفسها عنه لأسباب انتخابية معروفة.
وأضاف: «هي شيوعية وانتخابها رئيسة سيدمر بلادنا» وأعلن عزمه في حال انتخابه رئيسا فرض ضرائب إضافية على الواردات لاسيما القادمة من الصين، متهما إدارة الرئيس بايدن بـ «تدمير الاقتصاد الأميركي والتسبب في معدلات تضخم مرتفعة».
وذكر أن الاقتصاد تحت الإدارة الديموقراطية الحالية كان «الأسوأ» في التاريخ الأميركي، معتبرا أن منافسته هاريس «لا تملك أي سياسة ناجعة لمعالجة الاقتصاد».
وجدد ترامب تأكيده «لم أخسر في انتخابات 2020 وكان هناك الكثير من الأدلة على تزويرها»، متهما بايدن وهاريس «باستخدام القضاء لاضطهادي سياسيا من أجل الفوز بالانتخابات».
وفي قضايا السياسة الخارجية، هاجم ترامب إدارة بايدن وهاريس وحملها مسؤولية «الانسحـــــاب الفوضوي من أفغانستان ومقتل جنودنا هناك».
لكن هاريس ردت على هذا الهجوم بالقول إن الرئيس السابق تفاوض خلال فترة رئاسته مع حركة «طالبان» الإرهابية بشأن الانسحاب من أفغانستان، و«ترك لنا صفقة سيئة في هذا الخصوص».
ونوه المرشح الجمهوري إلى أن الانسحاب الكارثي من أفغانستان كان سببا في غزو روسيا لأوكرانيا لأنها رأت سوء إدارة بايدن للأزمات الخارجية.
وقال ان: قادة العالم يعتقدون أن إدارة بايدن وهاريس ضعيفة وليست ذات كفاءة، مشيرا إلى أنه يحظى «باحترام وهيبة في الصين وكوريا الشمالية وروسيا على عكس بايدن».
وقال إن: هاريس تكره إسرائيل.. وإذا انتخبت رئيسة فسوف تزول دولة إسرائيل من الوجود خلال عامين.
وتابع: لو كنت رئيسا لما اندلعت حرب غزة ولما حدث الهجوم على إسرائيل في السابع من اكتوبر الماضي.
وجد التأكيد: سوف أنهي حرب أوكرانيا إذا انتخبت رئيسا، معتبرا ان نائبة الرئيس مفاوضة فاشلة.. لأنها بمجرد أن غادرت أوكرانيا قامت الحرب.
واستهلت المرشحــــة الديموقراطية المناظـــرة، بالحديث عن الملف الاقتصادي، وقالت إنها تهتم بالطبقة الوسطى و«سأعمل على خفض الضرائب» من أجل تعزيز مكانة هذه الطبقة والمنتمين إليها. وقالت: «انا ابنة الطبقة الوسطى وقادرة على قيادة البلاد في الفترة المقبلة».
وأشارت نائبة الرئيس الأميركي إلى ان لديها «خطة واضحة» فيما يتعلق بالاقتصاد في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة تهدف إلى رفع مستوى الطبقة المتوسطة وبناء اقتصاد الفرص ودعم الأسر الأميركية وبناء المساكن.
وأوضحت أنها تعتزم إقرار تطبيق اقتطاع ضريبي عن الأسر ودعم الشركات الصغيرة، متهمة غريمها بأنه «تسبب بأسوأ بطالة وأسوأ قطاع صحي في تاريخ البلاد خلال ولايته الرئاسية».
وأضافت هاريس: «أنا أؤمن بأهمية وجود رئيس أميركي يسعى إلى توحيدنا ويهتم بشؤوننا.. ترامب ليست لديه خطة لكم بتاتا كما سيؤدي بكم إلى كساد اقتصادي».
وشددت على أن «خطة ترامب 2025 ستدمر اقتصادنا بينما خطتي ستعززه»، مؤكدة: أنا لست جو بايدن وبالتأكيد لست دونالد ترامب.
وتابعت: «لقد ترك لنا ترامب أسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية» في إشارة إلى اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق لمبنى الكونغرس خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت أن «سياسة ترامب أدت بنا إلى عجز في الميزان التجاري وقادتنا إلى حروب تجارية أما نحن فقد كان تركيزنا على تطوير التجارة وتعزيز تحالفاتنا الاقتصادية مع شركائنا».
وقالت هاريس إن الكثير من قادة العالم يسخرون من ترامب وتصريحاته. وبخصوص الحرب في غزة، قالت: يجب أن تنتهي هذه الحرب فورا ونعمل على إيجاد مسار لحل الدولتين، مؤكدة أنه «من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها كما يجب أن يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير».
وتابعت، هاريس ان ترامب يستخدم العرق لتقسيم بلادنا، مشيرة إلى أنها ستوفر الرعاية الصحية للأميركيين بأسعار معقولة، وسأعمل على توفير الوظائف وفتح المصانع وليس غلقها كما فعل ترامب. كما قالت إن: التغير المناخي ليس كذبة كما يقول الرئيس السابق.
وتابعت هاريس: لو كان ترامب موجودا في الرئاسة لوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كييف
واختتمت المناظرة بكلمة موجزة لكل مرشح، حيث قال ترامب: سأعيد بناء الجيش وسأعيد أميركا عظيمة مجددا.
أما هاريس فقالت: رؤيتي تركز على المستقبل.. سأكون رئيسة تضمن الحقوق الأساسية للأميركيـــين وسأكون رئيســـة لهم جميعــا.

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