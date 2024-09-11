بالفيديو الكويت والاتحاد الأوروبي شراكة وتعاون



صاحب السمو وولي العهد بحثا مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية رئيس الوزراء تبادل مع شارل ميشيل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق، حيث اطلع سموه على أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل بمدينة بروكسل.

هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وبدوله الصديقة الأعضاء وسبل تعزيز وتوسعة أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها، كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال ذياب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.

كذلك استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الجانبين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.







