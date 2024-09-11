بالفيديو الكويت والاتحاد الأوروبي شراكة وتعاون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صاحب السمو وولي العهد بحثا مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء تبادل مع شارل ميشيل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق، حيث اطلع سموه على أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل بمدينة بروكسل.
هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وبدوله الصديقة الأعضاء وسبل تعزيز وتوسعة أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها، كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال ذياب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.
كذلك استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الجانبين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.
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