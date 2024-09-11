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إيلون ماسك يربط بين الوصول إلى المريخ وفوز كامالا هاريس

9/11/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجه رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إيلون ماسك، انتقادات للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، وأشار ماسك إلى أن نجاح مهمة الوصول إلى المريخ يعتمد على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر ماسك في منشور على منصة "إكس" أن "ترامب يدعم إنشاء لجنة لكفاءة الحكومة من أجل تحقيق إنجازات كبيرة، بينما كامالا لا تفعل ذلك"، وفقًا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وأعلن ترامب عن خطته لتبني مقترح ماسك بإنشاء "لجنة كفاءة الحكومة"، والتي تهدف إلى إجراء تدقيق مالي شامل لأداء الحكومة الفيدرالية وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية.

وتفاعل ماسك بشكل كبير على منصته "إكس" عقب المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين ترامب وهاريس.

وفي إحدى منشوراته، أعرب ماسك عن استيائه من أداء مقدمي المناظرة، مشيرًا إلى أنهم "لم يكونوا منصفين" تجاه ترامب.

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