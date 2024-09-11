إيلون ماسك يربط بين الوصول إلى المريخ وفوز كامالا هاريس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وجه رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة التواصل الاجتماعي
"إكس"، إيلون ماسك، انتقادات للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، وأشار ماسك إلى أن نجاح مهمة الوصول إلى المريخ يعتمد على فوز دونالد ترامب
في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر ماسك في منشور على منصة "إكس" أن "ترامب يدعم إنشاء لجنة لكفاءة الحكومة من أجل تحقيق إنجازات كبيرة، بينما كامالا لا تفعل ذلك"، وفقًا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.
وأعلن ترامب عن خطته لتبني مقترح ماسك بإنشاء "لجنة كفاءة الحكومة"، والتي تهدف إلى إجراء تدقيق مالي شامل لأداء الحكومة الفيدرالية وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية.
وتفاعل ماسك بشكل كبير على منصته "إكس" عقب المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين ترامب وهاريس.
وفي إحدى منشوراته، أعرب ماسك عن استيائه من أداء مقدمي المناظرة، مشيرًا إلى أنهم "لم يكونوا منصفين" تجاه ترامب.
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