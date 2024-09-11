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مكملات فيتامين «د» تعزز صحة القلب

9/11/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد علماء من مؤسسات دولية عدة، أن مكملات فيتامين ((د)) تعزز صحة القلب والأيض. وحللت دراساتهم الشاملة 99 تجربة شملت 17656 مشاركاً. وكشف التحليل، حسب ((روسيا اليوم))، أن تناول مكملات فيتامين د، بجرعة محددة يومياً، يؤثر إيجابياً على صحة القلب.

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