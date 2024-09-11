مكملات فيتامين «د» تعزز صحة القلب
التاريخ
9/11/2024 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد علماء من مؤسسات دولية عدة، أن مكملات فيتامين ((د)) تعزز صحة القلب والأيض. وحللت دراساتهم الشاملة 99 تجربة شملت 17656 مشاركاً. وكشف التحليل، حسب ((روسيا اليوم))، أن تناول مكملات فيتامين د، بجرعة محددة يومياً، يؤثر إيجابياً على صحة القلب.
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