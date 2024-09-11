خسارة «الأبيض» أمام إيران.. كان بالإمكان أفضل مما كان

خسر منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإيراني المدجج بمحترفي الدوريات الأوروبية والمرشح الأول للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وكان رجال الأبيض الإماراتي يستحقون نتيجة أفضل قياساً بالمردود المتميز الذي قدموه في أرضية ملعب المباراة، خصوصاً في ثلث الساعة الأخير، حيث ضغطوا بقوة بحثاً عن التعديل وأجبروا الإيراني على التراجع؛ بل وعمد لاعبوه إضاعة الوقت بالسقوط وادعاء الإصابات، قبل أن يتنفسوا الصعداء بإطلاق الحكم صافرة النهاية، ونهاية إيران لا تعني انتهاء المعركة بالنسبة لرجال الأبيض الإماراتي، لأن ((خيرها في غيرها))، فلا يزال الطريق طويلاً والفرص مواتية لكتابة التاريخ وتكرار سيناريو 1990 بالصعود إلى نهائيات كأس العالم، إذ تبقت 8 مباريات يخوض اثنتان منها في 10 و15 أكتوبر المقبل أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان على التوالي، وفيما يلي أبرز المشاهد من لقاء الأبيض الإماراتي بضيفه المنتخب الإيراني أول من أمس.

حضور حاشد

امتلأ ملعب استاد هزاع بن زايد، بحضور جماهيري حاشد بلغ عدده 17826 ألف متفرج، احتشدوا قبل 3 ساعات بعد اصطفت جميع ألوان وشعارات الأندية الإماراتية خلف منتخب الوطن لتتزين المدرجات بعلم الدولة مع هتافات تشجيعية وأغانٍ حماسية، فيما غطى ((تيفو)) ضخم مساحة واسعة من المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسة وتزين بعبارة محفزة ((أكملوا الانتصارات من أجل شعب الإمارات)).

شهدت الدقيقة 31 نقطة تحول في المباراة بعد أن سجل مهدي قائدي هدفاً لمنتخب إيران ألغته تقنية الفيديو بعد ثبوت تسلل اللاعب، وحفز الهدف الملغى من دوافع الضيوف، فبعد أن كانوا متراجعين أمام الضغط الهجومي المتصل للأبيض الإماراتي، أتتهم الجرأة الهجومية وبادلوا الأبيض الإماراتي هجمة بهجمة، لتثمر جهودهم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول ويسجلوا هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب فريق نادي كلباء الإماراتي مهدي قائدي.

غلطة الشاطر

على الرغم من أدائه الرجولي والبطولي في الملعب في مواجهة محترفي المنتخب الإيراني والتصدي لهم وإفساد محاولاتهم باليقظة والفدائية والتركيز العالي، غير أن المدافع الأيمن خالد الظنحاني وقع في المحظور حينما تعثر وسقط أرضاً داخل منطقة العمليات فيما كان يحاول إبعاد الكرة من أمام مهدي قائدي ليخطفها هذا الأخير ويسدد الكرة على مقربة من المرمى لتهز شباك الحارس الدولي المتألق خالد عيسى، والذي كان بطلاً هو الآخر وأنقذ مرماه من أهداف محققة، وهكذا جاء هدف إيران الوحيد من ((غلطة الشاطر خالد)).

وأعرب المدرب البرتغالي، باولو بينتو، للأبيض عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم خسارة المنتخب 0-1 أمام ايران، موضحاً أن جميع اللاعبين قاتلوا بجسارة وظهروا بروح قتالية وتنافسية عالية، سيطروا على مجريات اللعب وصنعوا فرصاً وشكلوا ضغوطاً كبيرة على منافس قوي ومنظم ويتمتع بالخبرة وهو المنتخب الإيراني، وأجبروه على التراجع في الشوط الثاني، وقد نجح هذا الأخير في خلق مساحات واسعة عبر الهجمات المرتدة وصنع خطورة على مرمانا، خصوصاً بعد دخول سردار أزمون.

وقال بينتو: بالطبع لم تكن النتيجة جيدة، وكنا نتطلع لأفضل مما كان، ولكني سعيد بمردود اللاعبين، وأعتقد أن الهدف الذي استقبلته شباكنا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كان بمثابة اللحظة الأسوأ لمنتخبنا في المباراة، ولولا هذا الهدف لاختلفت الأمور تماماً في الشوط الثاني، ولكن عموماً أتمنى أن يحافظ اللاعبون على الروح القتالية والتنافسية التي ظهروا بها في مباراتي قطر وإيران، ومن جانبنا سنعمل على معالجة السلبيات بعد تحليل الأداء حتى نعود بصورة أقوى في مباراتنا المقبلة.

وأضاف: لدينا في شهر أكتوبر برنامج إعداد واضح ومعد مسبقاً، وأتمنى أن يعود جميع اللاعبين ويكونوا في قمة الجاهزية، ويحافظوا على الروح القتالية والتنافسية التي ظهروا بها في الجولتين الأولى والثانية، لأنه بغض النظر عن الفوز والخسارة، ولكن من المهم جداً أن نقوم بعمل جيد خلال فترة الإعداد لمباراتنا أمام كوريا الشمالية لنجعل اللاعبين يعملون بشكل أفضل، وبالروح القتالية والتنافسية نفسها التي ظهروا بها.