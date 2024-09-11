المسماري بطلاً لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

توج مهند المسماري، نادي شباب الأهلي، بطلاً للنسخة الأولى من كأس الإمارات الإلكترونية، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في الشارقة، وذلك بعد تغلبه على محمد بهاتي، لاعب نادي عجمان في المباراة النهائية 5 - 1. وشارك 32 لاعباً من 16 نادياً في بطولة كأس الإمارات الأولى، التي جاءت قوية ومثيرة في جميع المراحل، وخاصة في نصف النهائي الذي سجل تفوق محمد بهاتي على علي الحمادي، لاعب خورفكان بنتيجة 3 - 1، وفي المباراة الثانية تغلب مهند المسماري على عبد الله المحمد، لاعب الفجيرة بثلاثية نظيفة.

وتوج سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مهند المسماري بطل النسخة الأولى، ومحمد بهاتي صاحب المركز الثاني وسط أجواء احتفالية، بحضور محمد المدني، رئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية بالاتحاد.

وأكد الطاهر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات والمسابقات لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، واستقطاب المواهب.