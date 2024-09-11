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«ديزرت فلاور» لجودلفين تتطلع لمواصلة الانتصارات

9/11/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتطلع ((ديزرت فلاور)) لجودلفين إلى مواصلة انتصاراتها عندما ترتقي إلى مستوى أعلى ومسافة أطول بخوضها اليوم تحدي سباق ((ماي هيل ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي على مضمار في دونكاستر في المملكة المتحدة.

وتشارك ((نخيل)) في سباق ((بارك هيل ستيكس)) لمسافة 2900 متر ضمن الأمسية بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز. وتسعى المهرة ((ديزرت فلاور)) لجودلفين المنتسبة للفحل ((نايت أوف ثاندر)) إلى كسب تحدي الميل بعد أن أظهرت تألقاً في مضمار جولاي بنيوماركت في كلتا مشاركتيها، حيث فازت بسهولة بسباق للمبتدئة في يوليو قبل أن تحقق فوزاً بفارق ستة أطوال ونصف الطول في الشهر التالي.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية ((ديزرت فلاور)) للمنافسة اليوم وقال: فازت ((ديزرت فلاور)) في مشاركتيها الوحيدتين بمضمار جولاي بأسلوب جيد وتسير في الطريق الصحيح، ونحن نشعر بأن زيادة المسافة إلى الميل هنا نأمل أن يحقق لها المزيد من التحسن، وهو أمر مطلوب في هذا المستوى. وأضاف: ((مضت تحضيراتها بشكل طيب ونتطلع لرؤية كيف ستبلي على هذا المستوى، ومثل معظم المهرات في السباق، فإننا سنكون أكثر حكمة بعد هذا السباق)).

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