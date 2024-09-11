الإمارات تستضيف مونديال الكريكت للسيدات أكتوبر المقبل

تستضيف الإمارات بطولة ((كأس العالم للكريكت للسيدات T20)) التي ينظمها المجلس الدولي للكريكت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت، وتقام منافساتها في دبي والشارقة بالتعاون مع مجلس دبي خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر للمرة الأولى في المنطقة.

وتتنافس 10 منتخبات على اللقب تتقدمها أستراليا حاملة اللقب 6 مرات ومنتخب انجلترا حامل اللقب في النسخة الأولى 2009، إضافة إلى منتخبات اسكتلندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، جزر الهند الغربية بطلة 2016، وبنغلاديش.

وتم الإعلان عن تفاصيل النسخة 14 من ((كأس العالم للكريكت للسيدات T20)) خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت، زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

ويتضمن برنامج البطولة 23 مباراة، ويقام نصف النهائي الأول في 17 أكتوبر في دبي ونصف النهائي الثاني 18 أكتوبر في الشارقة، على أن يقام النهائي في دبي 20 أكتوبر. وجاء منتخب أستراليا على رأس المجموعة الأولى التي ضمت الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنغلاديش وانجلترا وجنوب أفريقيا وجزر الهند الغربية واسكتلندا.

وأكد جيف ألارديس أن الإمارات قادرة على استضافة أكبر البطولات الرياضية في العالم بمنتهى التميز والنجاح وقال: ((ما يميز الإمارات هو تنوعها، إنها مكان يمثل فيه العالم أجمع! وهذا يعني أن هذه البطولة هي كأس عالم محلية لجميع المنتخبات العشرة ويمكن للاعبات الاستمتاع بدعم المشجعين المتحمسين ويسعدني أن أعلن أن التذاكر ستكون متاحة بقيمة خمسة دراهم فقط وسيكون دخول الأطفال دون سن 18 عاماً مجاناً.

وأضاف: ((سنعمل أيضاً مع مجلس الكريكت الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على إرث الحدث وسنقيم مهرجانات الكريكت لإعطاء أكثر من 500 فتاة فرصة للمشاركة في اللعبة والاستمتاع بتجربة أولى ممتعة للكريكت، كما أود أن أشكر مجلس الإمارات للكريكت وأصدقاءنا في مجلس دبي الرياضي وكذلك فرق العمل في استاد دبي الدولي واستاد الشارقة للكريكت على جهودهم غير العادية وتعاونهم الكبير)).

وقال خالد العور: ((تأتي استضافة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لبطولة كأس العالم للكريكت للسيدات لتبرز المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، واكتسبت دبي ثقة العالم كله في قدرتها وإمكانياتها في هذا المجال حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات واستراتيجية العمل المتكاملة والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية)).

وأضاف: ((يحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل الدعم لنجاح البطولات الكبرى ذات الصدى العالمي إلى جانب هدفه الرئيس في تطوير القطاع الرياضي، وقد نجحنا من قبل في استضافة أكبر وأقوى بطولات الكريكت العالمية من أبرزها كأس العالم للكريكت تي 20، والدوري الهندي الممتاز للكريكت، وكأس آسيا للكريكت، كما يحرص المجلس على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة مما يلبي رغبات مختلف فئات المجتمع التي تعيش في دبي)).

وأكد زايد عباس أن مجلس الإمارات للكريكت يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكت ومجلس الكريكت في بنغلاديش لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال: ((يسعد مجلس الإمارات للكريكت أن يتعاون مع المجلس العالمي للكريكت في تنظيم كأس العالم للسيدات T20 في الإمارات، فلدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات كبيرة وغنية في استضافة أكبر البطولات الدولية في الكريكت، ونحن مستعدون مرة أخرى لتقديم حدث عالمي ناجح، وستشهد البطولة أفضل لاعبات الكريكت من جميع أنحاء العالم يتنافسن على أكبر جائزة في صيغة تي 20، وسيستمتع الجمهور بمشاهدة مسابقات مثيرة وأداء فردي وجماعي رائع في دبي والشارقة خلال الحدث، وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان حصول المشاركين والمشجعين على وقت لا يُنسى أثناء إقامتهم في الدولة)).