الفرق تبدأ تحضيرات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

بدأت الفرق العربية المشاركة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، بالوصول إلى العاصمة أبوظبي استعداداً للبطولة التي ستنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل بمقر الأكاديمية الجديد.

تدريبات

وقد باشرت فرق ((فتيات العيون)) الكويتي وفريق ((6 أكتوبر)) المصري وفريق ((القلمون)) اللبناني وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بالتدريبات التحضيرية، تحت إشراف مدربيهم وأجهزتهم الفنية.

وأعربت الوفود المشاركة عن سعادتها بالمشاركة في بطولة ((كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات))، مشيدين بالتجهيزات المتميزة التي وفرتها اللجنة المنظمة للبطولة من صالات ومرافق رياضية حديثة تسهم في ضمان توفير أجواء تنافسية على أعلى مستوى، كما أشاروا إلى أن هذه البطولة تعد فرصة مهمة لاكتساب الخبرات وصقل المهارات الرياضية للاعبين في إطار منافسات قوية بين فرق تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والاحترافية.

جاهزية

من جهة أخرى، أكملت أكاديمية فاطمة بنت مبارك استعداداتها لاستقبال الفرق المشاركة وتوفير كل سبل الدعم لهم، وأكدت الإدارة جاهزية فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة لخوض غمار البطولة، حيث خاض الفريق خلال الأسابيع الماضية تدريبات مكثفة ركزت على تطوير الجوانب التكتيكية والبدنية.