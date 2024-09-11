المدرب الوطني.. «زامر الحي لا يُطرِب»

تتصدر مقولة ((زامر الحي لا يُطرِب)) المشهد عندما يكون الحديث عن موضوع المدرب الوطني حيث يغيب ((ابن البلد)) بشكل كامل عن دوري الأضواء إذ يشرف 14 مدرباً أجنبياً على أندية المحترفين، في وقت يتواجد فيه 5 مواطنين فقط في الهواة من بين 15 نادياً تشارك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وعقب نهاية الموسم المنصرم سارعت 5 أندية الأولى في إبرام تعاقدات مع عدد من المدربين المواطنين بعد أن تعاقد دبا الفجيرة مع الدكتور عبدالله مسفر، والعربي مع بدر طبيب، وفريق حتا الذي تعاقد مع محمد الجالبوت، وتصدى معتز عبدالله لتدريب مصفوت وإسماعيل أحمد العين السابق لتدريب فريق الظاهرة الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، في وقت يشرف فيه 10 أجانب على بقية أندية الهواة، حيث يتولى الكرواتي هاربارد تدريب الظفرة، والجزائري فؤاد بومضل ((الذيد))، والهولندي ارنو يونايتد اف سي، والروماني ايلين استان الحمرية، والفرنسي اليكس الكساندر الفجيرة، وأيضاً يشرف على تدريب أندية غلف يونايتد وغلف اف سي، والجزيرة الحمراء وفيلتوود الصاعد حديثاً مدربون من الخارج.

تطور

وأكد جمال الحساني مدرب الذيد السابق والمحاضر باتحاد الكرة أن المدرب المواطن طوّر من قُدراته الفكرية والعلمية وذلك بحُصوله على مزيد من الشهادات التدريبية، فضلاً عن حبه لوظيفته، مشيراً إلى وجود نماذج كثيرة من المدربين المواطنين كانوا على قدر عالٍ من التحدي منهم على سبيل المثال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة السابق ومهدي علي مدرب شباب الأهلي وغيرهم من المدربين المواطنين الذين ينتظرون الفرصة للإشراف على فرق دوري المحترفين أو دوري الهواة، وطالب الحساني بضرورة الصبر على المدربين المواطنين من قبل إداراتهم التي تعطي الأجنبي فرصاً كثيرة لا يستفيد منها، قائلاً: نجد النادي يُعين في الموسم الواحد قرابة الثلاثة مدربين، ورغماً عن ذلك لا يحققون النتائج المرجوة بالتتويج بالألقاب التي تنتظرها الجماهير منهم.

وذكر الحساني أن معظم إدارات الأندية تنظر للمدرب المواطن نظرة متشائمة، وتعتقد بأنه سيفشل في عمله قبل تكليفه حتى بمهمته، وقال إذا لم يمنح اتحاد الكرة والأندية الفرصة للمدرب الوطني سنبقى على هذا الوضع لعقود مقبلة.

دفاع

بدوره، قال عبدالله أحمد الظنحاني، المدير التنفيذي لفريق دبا، إنه يرى المستقبل للمدرب الوطني وذلك بعد تزويده بشهادات تدريبية عليا تُسهل له من أداء مهمته، وبرر الظنحاني اختيار مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني للمدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني لدبا الفجيرة للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها إلى جانب مساهمته من قبل في صعود فريقين لدوري المحترفين - الفجيرة قبل 5 مواسم وحتا قبل موسمين - فضلاً عن معرفته بخبايا دوري الدرجة الأولى، بحكم تواجده وعمله في أكثر من نادٍ إلى جانب إشرافه على فريق الظفرة خلال الموسم الماضي، قائلاً: أعتقد بأن اختيار المدرب مسفر جاء في وقته ونأمل تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الحلم بالصعود والتأهل لدوري الأضواء مع نهاية الموسم الكروي الجديد.

وقال بدر طبيب مدرب العربي إن المدرب الوطني طور من قدراته بالحصول على أرفع الشهادات التدريبية برو 1 التي تمكنه من الإشراف على أي فريق سواء في دوري المحترفين أو في دوري الأولى لافتاً إلى الكم الكبير من المدربين المواطنين الذين ينتظرون الفرصة لمزاولة المهنة على أرض الواقع معرباً عن أمله أن يشاهد المدربين المواطنين وهم يتولون زمام الأمور والأجهزة الفنية في أنديتنا.