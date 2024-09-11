جون تيري لـ«البيان»: سيطرة مانشستر سيتي على «البريمرليغ» ستتواصل لمواسم أخرى

أكد جون تيري نجم الكرة الإنجليزية وقائد المنتخب الإنجليزي وتشيلسي سابقاً، أن سيطرة مانشستر سيتي على الإنجليزي ستتواصل لمواسم أخرى بفضل إدارته الجيدة وامتلاكه مدرباً رائعاً وأفضل اللاعبين، وقال لـ((البيان)): مانشستر سيتي قام بعمل جيد جداً خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي لا تدار فيه باقي الأندية بالطريقة نفسها، لسوء الحظ بالنسبة لي ستتواصل سيطرتهم على الدوري الإنجليزي لمواسم أخرى.

وأشاد أسطورة الفريق الأزرق بالعمل الكبير الذي تقوم إدارة مانشستر سيتي للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ما مكن الفريق من فرض سيطرته على لقب البريمرليغ في السنوات الأخيرة.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أعقاب الموسم الماضي، للمرة العاشرة في تاريخه، والثامنة تحت قيادة مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار منذ أن آلت إليها ملكية النادي عام 2008، وتأسيس مجموعة سيتي جروب لكرة القدم لاحقاً.

وحقق مانشستر سيتي إنجازاً غير مسبوق في الدوري الانجليزي بفوزه باللقب 4 مرات على التوالي، منذ موسم 2020 - 2021 إلى موسم 2023 - 2024، وهو ما لم يسبقه إليه أي نادٍ إنجليزي آخر على مدار تاريخ البريمرليغ.

ولعب تيري في صفوف تشيلسي من 1995 وحتى 2017، وتخللتها فترة إعارة قصيرة 3 أشهر فقط في سنة 2000 معاراً لنوتنغهام فوريست، وأنهى مسيرته الكروية في أستون فيلا، وحقق تيري 15 بطولة مع تشيلسي.

تغييرات كبيرة

وأعرب تيري عن تفاؤله بقدرة تشيلسي على العودة سريعاً إلى منصات التتويج بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها على مستوى ملكية النادي وتعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق خلفاً للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال: شهد تشيلسي تغييرات كبيرة، ومع وجود ملكية جديدة ومدرب جديد والعديد من اللاعبين الجدد، أصبح الوضع مختلفاً، لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث هذا الموسم وآمل أن يتمكن الفريق من العودة إلى الفوز بالبطولات كما اعتدنا ذلك سابقاً، إنها مرحلة جديدة وأعتقد بأنهم قادرون على ذلك ولكن نحتاج بضع سنوات حتى تستقر الأمور قليلاً.

مثال رائع

وعن رأيه في اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، قال تيري: نحن محظوظون بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه رائع والأطفال يحبون مشاهدته وهو مثال رائع لهم وملهم، لا أعرف ما إذا كان سيبقى في ليفربول أو ينتقل بنهاية عقده، لست متأكداً. وأضاف: إنه أحد لاعبي الصف الأول، سريع جداً، قوي جداً، ويسجل الأهداف ويصنع الأهداف للجميع أيضاً. نعم، إنه يفعل كل شيء.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف العام 2017 قادماً من روما، وفي أول موسم له سجل للفريق 44 هدفاً في جميع المسابقات، وحتى الآن أحرز اللاعب 214 هدفاً في 352 مباراة ظهر فيها بقميص الريدز، فيما ينتهي عقده مع الفريق يونيو المقبل.

وكشف تيري عن حبه الكبير لدبي، مشيراً إلى أنه يحرص على زيارتها بشكل مستمر منذ ربع قرن سواء للسياحة أو العمل وأنها المكان المفضل له ولعائلته، ولذلك يقضي بها فترات طويلة على مدار العام، وقال: أزور دبي منذ سنوات طويلة، لذا يمكنني ملاحظة هذا التغير والتطور العمراني المتواصل الذي تشهده وما تضمه من معالم سياحية وأبراجها وشوارعها الجميلة ما يوفر لسكانها أسلوب حياة عصرياً وراقياً، والأمان والرفاهية، بالنسبة لي دبي واحد من أفضل الأماكن التي يمكن العيش فيها في العالم.

وأعرب نجم تشيلسي السابق عن سعادته باللعب في مباراة كأس الأساطير، المقررة إقامتها في دبي 30 نوفمبر المقبل وقال إنه يشعر بالحماس لرؤية العديد من الأصدقاء والزملاء السابقين، وسعيد بالعودة إلى دبي أيضاً.