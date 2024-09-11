Thursday, 12 September 2024 04:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون بين «الجوجيتسو» وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

9/11/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو اتفاقية تعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور بنت الإمارات وريادتها في المضمار الرياضي عموماً، والجوجيتسو بشكل خاص. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية والعملية في رياضة الجوجيتسو والمساهمة في تطويرها وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوحيد الجهود بين الطرفين لنشر ثقافة الجوجيتسو بين الفتيات والنساء، وتعزيز مشاركتهن في هذه الرياضة على المستويات المحلية والدولية.

جرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وطبقاً للاتفاقية سيتم تنظيم دورات تدريبية للناشئات في الأكاديمية بإشراف مدربين من الاتحاد، فضلاً عن استضافة معسكرات تدريبية لمنتخب السيدات في مقر الأكاديمية.

وقال فهد علي الشامسي: ((فخورون بهذا التعاون الذي يجمعنا مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز دور المرأة في رياضة الجوجيتسو. تواكب هذه الاتفاقية جهود الاتحاد في نشر الرياضة بين الفتيات والنساء من مختلف الأعمار والمستويات، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز رياضي عالمي لهذه الرياضة)).

بدورها، أكدت شمسة الهنائي أهمية هذه الشراكة والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الأكاديمية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في مجال الرياضة.

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات الفتيات والنساء في رياضة الجوجيتسو، حيث ستوفر لهن البيئة المناسبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين، وتتيح للأكاديمية دعم الاتحاد والتعاون معه في تنظيم بطولات ومعسكرات تدريبية تلبي طموحات لاعبات الجوجيتسو وتدفع بهن إلى تحقيق التميز.

MENAFN11092024000110011019ID1108664242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث