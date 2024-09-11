تعاون بين «الجوجيتسو» وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو اتفاقية تعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور بنت الإمارات وريادتها في المضمار عموماً، والجوجيتسو بشكل خاص. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية والعملية في الجوجيتسو والمساهمة في تطويرها وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوحيد الجهود بين الطرفين لنشر ثقافة الجوجيتسو بين الفتيات والنساء، وتعزيز مشاركتهن في هذه الرياضة على المستويات المحلية والدولية.

جرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وطبقاً للاتفاقية سيتم تنظيم دورات تدريبية للناشئات في الأكاديمية بإشراف مدربين من الاتحاد، فضلاً عن استضافة معسكرات تدريبية لمنتخب السيدات في مقر الأكاديمية.

وقال فهد علي الشامسي: ((فخورون بهذا التعاون الذي يجمعنا مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز دور المرأة في رياضة الجوجيتسو. تواكب هذه الاتفاقية جهود الاتحاد في نشر الرياضة بين الفتيات والنساء من مختلف الأعمار والمستويات، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز رياضي عالمي لهذه الرياضة)).

بدورها، أكدت شمسة الهنائي أهمية هذه الشراكة والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الأكاديمية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في مجال الرياضة.

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات الفتيات والنساء في رياضة الجوجيتسو، حيث ستوفر لهن البيئة المناسبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين، وتتيح للأكاديمية دعم الاتحاد والتعاون معه في تنظيم بطولات ومعسكرات تدريبية تلبي طموحات لاعبات الجوجيتسو وتدفع بهن إلى تحقيق التميز.