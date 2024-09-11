«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تدعم مدرسة أوغندية

نجح برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والمخصص لتطوير المرافق الرياضية والتعليمية في المناطق المحرومة، بجمع 580 ألف درهم إماراتي في عامه الرابع، وذلك في بضع ساعات فقط، خلال حدث حفل الغداء السنوي، ليصل إجمالي التبرعات، التي جمعها حتى الآن إلى 1.68 مليون درهم. وسيتم تسخير التبرعات في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية لمدرسة نورث رود الابتدائية في أوغندا، وهي مدرسة تجسد تراث الرجبي في أوغندا.

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