«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تدعم مدرسة أوغندية

«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تدعم مدرسة أوغندية
التاريخ
9/11/2024 7:14:44 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والمخصص لتطوير المرافق الرياضية والتعليمية في المناطق المحرومة، بجمع 580 ألف درهم إماراتي في عامه الرابع، وذلك في بضع ساعات فقط، خلال حدث حفل الغداء السنوي، ليصل إجمالي التبرعات، التي جمعها حتى الآن إلى 1.68 مليون درهم. وسيتم تسخير التبرعات في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية لمدرسة نورث رود الابتدائية في أوغندا، وهي مدرسة تجسد تراث الرجبي في أوغندا.
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