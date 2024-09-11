بطولتان مؤهلتان للمشاركة في «بريميير بادل P1» دبي

كشفت جالوب جلوبال، الجهة المنظمة لبطولة بريميير بادل P1 دبي الأولى، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل عن توجيه دعوة إلى أفضل لاعبي البادل في دولة الإمارات للمشاركة في بطولتين تأهيليتين للرجال والسيدات، ما يمنحهم فرصة المنافسة في البطولة الرئيسية المقرر إقامتها على استاد بطولات سوق دبي الحرة للتنس في نوفمبر المقبل.

وتقام البطولتان التأهيليتان من 4 حتى 8 أكتوبر في مجمع ند الشبا الرياضي، ويضمن الفائزون في كل فئة حجز مقاعدهم مباشرة للمشاركة في التصفيات التأهيلية الرسمية الخاصة ببطولة بريميير بادل P1 دبي، المقرر إقامتها يومي 3 و4 نوفمبر المقبل قبل انطلاق البطولة.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: ((يشكل تنظيم المنافسات التأهيلية قبل انطلاق بطولة بريميير بادل P1 دبي خطوة استثنائية تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع الرياضة في إمارة دبي. ونهدف إلى دعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب الرياضية وتوفير الفرص لهم. ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة في دولة الإمارات التي تحتضن أحد أكبر مجتمعات البادل في قارة آسيا؛ حيث تتيح هذه المنافسات التأهيلية الفرصة أمام لاعبي البادل في الدولة للتنافس مع أبرز نجوم هذه الرياضة)).

وأشار اتحاد الإمارات للبادل إلى النمو الكبير الذي حققته هذه الرياضة في العام الماضي، مع تسجيل عضوية 155 نادياً ووجود 620 ملعباً؛ كما ارتفعت نسبة المرافق المتوفرة بمقدار 13% على أساس سنوي تلبية لمستويات الطلب المرتفعة.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن البطولات التأهيلية تشكل إضافة مميزة إلى برنامج فعاليات بطولة بريميير بادل P1 دبي، حيث توفر فرصة مثالية للاعبين الهواة للتنافس مع أفضل اللاعبين العالميين.