مشاركة قياسية في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو الاستعدادات المكثفة لتنظيم النسخة (16) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأهم البطولات على أجندة الجوجيتسو العالمية، والتي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة غير مسبوقة وأعداداً قياسية للاعبين واللاعبات من شتى دول العالم، وفي مقدمتها الإمارات والبرازيل وكازاخستان وروسيا والكويت.

وأكدت اللجنة المنظمة الإقبال الكبير على التسجيل حالياً بمعدلات قياسية تتجاوز نسبة 50 % حتى الآن قبل نحو شهرين على انطلاق المنافسات، لافتة إلى أنه في ظل هذا الإقبال الكبير بتلك الوتيرة المتسارعة من الوارد أن يتم إغلاق باب التسجيل قبل الموعد المحدد، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنهاء إجراءات التسجيل من قبل الراغبين في المشاركة بالحدث.

وكانت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي انطلقت في عام 2009، شهدت مشاركة حوالي 500 لاعب من 50 دولة. ومع مرور الأعوام، شهدت البطولة نمواً هائلاً من حيث عدد المشاركين والدول، وصولاً إلى النسخة الخامسة عشرة التي أقيمت العام الماضي بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من 127 دولة.

وتقدم البطولة لعشاق رياضة الجوجيتسو تجربة حافلة بالنزالات المشوقة والمهارات الاستثنائية والأجواء الحماسية، حيث تتضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو الذي يشهد نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال يومي 6 و7 نوفمبر، والباراجوجيتسو يوم 7 نوفمبر، إلى جانب منافسات الناشئين والشباب يومي 8 و9 ومنافسات الهواة يومي 10 و11 نوفمبر، والأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ومنافسات المحترفين أيام 14 و15 و16 نوفمبر ليكون مسك الختام مع جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو يوم 17 نوفمبر.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: ((نسعى إلى أن تكون النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو استثنائية بكل المقاييس، ووفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية)).

وأضاف: ((نحن متفائلون بقدرة هذه النسخة من البطولة على الارتقاء بمشهد الجوجيتسو العالمي إلى آفاق جديدة، وتاريخ البطولة خير شاهد على تطورها المستدام عاماً بعد آخر، خصوصاً على صعيد زيادة أيام المنافسات لاستيعاب الأعداد الضخمة من اللاعبين الراغبين في تسجيل أسمائهم في سجلات البطولة. وإننا على يقين بأن نسخة هذا العام ستكون امتداداً للنجاحات السابقة وتأكيداً على مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو)).

وتابع الظاهري: إن النجاح الكبير والإقبال المتزايد الذي تشهده بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يمثل نتيجة طبيعية للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والذي يمثل الركيزة الأساسية في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو.

ويعكس تمديد أيام البطولة في نسختها الـ16 الشعبية المتزايدة والنمو المتواصل الذي تحققه البطولة عاماً بعد عام. وتتيح هذه الخطوة فرصاً أكبر للمشاركين للانضمام إلى المنافسات، والحضور والتفاعل بشكل أوسع مع الحدث.

ويؤكد الظاهري أن نجاح البطولة في استقطاب آلاف المشاركين من جهات العالم الأربع يعزز جاذبيتها ويبرز دورها في توحيد الثقافات من خلال الرياضة.

صورة مميزة

وأشاد الظاهري بالإنجازات المميزة التي حققها أبناء وبنات الوطن في النسخ المتعاقبة من البطولة، حيث حصدوا عدداً كبيراً من الميداليات في مختلف الفئات، مما يعكس تفوقهم على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن البطولة لا تقتصر فقط على إبراز المواهب المحلية وصناعة الأبطال، بل تُعد أيضاً منصة دولية تجمع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لهم فرصة المنافسة في بيئة عالمية تعزز مكانتهم في التصنيفات الدولية. وتبرز هذه البطولة مدى التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو في الدولة والجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتطوير اللعبة على المستويات المحلية والعالمية)).

استعدادات متواصلة

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو: ((تواصل اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستضافة هذه النسخة وتوفير جميع مقومات النجاح، بدءاً من التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء والجهات المعنية الداعمة، مثل شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة، ووزارة الداخلية وغيرها، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة على صعيد استقبال اللاعبين وتجهيز البنية التحتية ووصولاً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل والتأكد من جاهزية الفرق التطوعية والطبية والأمنية)).

وأضاف: ((تشهد نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، ما يدفعنا لتكثيف جهودنا والعمل وفق وتيرة أسرع لاستيعاب هذه الزيادة الملحوظة، وضمان تقديم بطولة لا مثيل لها وتحقيق أصداء إيجابية تليق بمكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة)).

وترحب النسخة السادسة عشرة من البطولة بمجموعة من الأبطال الأعلى تصنيفاً عالمياً مثل البرازيلي لوكاس بروتاسيو والبرازيلية جوليا ألفيس، والإماراتية مروة الحوسني، والبرازيلي فيليبي بيزيرا، والأمريكي كريس بوير وغيرهم.