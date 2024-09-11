Thursday, 12 September 2024 04:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمار النعيمي: عجمان تولي اهتماماً كبيراً بمبادرات تطوير المواهب الرياضية

9/11/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على الجهود المبذولة لتطوير الرياضة بالدولة، وتعزيز خطط الوصول بها إلى مستوى التنافسية العالمية.

وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الحديث حول المشروعات الرياضية للهيئة وخططها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد سموه، حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعاية المبادرات الرياضية، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للأجيال الشابة لممارسة الرياضة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعات الرياضية في الدولة.

وقال سموه، إن عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات والمبادرات، التي تسهم في صقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة، وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاعات الرياضية، ورعاية المبادرات التي تسهم في رفع مستويات الرياضيين، وتهيئتهم للمنافسات الكبرى.

من جانبه، وجه غانم الهاجري، الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على اهتمام الإمارة بالرياضة والرياضيين، وتوفير الإمكانات للمشروعات الرياضية بما يسهم في تطورها وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات الدولية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وأحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان.

MENAFN11092024000110011019ID1108664238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث