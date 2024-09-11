عمار النعيمي: عجمان تولي اهتماماً كبيراً بمبادرات تطوير المواهب الرياضية

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية في عجمان.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على الجهود المبذولة لتطوير الرياضة بالدولة، وتعزيز خطط الوصول بها إلى مستوى التنافسية العالمية.

وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الحديث حول المشروعات الرياضية للهيئة وخططها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد سموه، حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعاية المبادرات الرياضية، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للأجيال الشابة لممارسة الرياضة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعات الرياضية في الدولة.

وقال سموه، إن عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات والمبادرات، التي تسهم في صقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة، وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاعات الرياضية، ورعاية المبادرات التي تسهم في رفع مستويات الرياضيين، وتهيئتهم للمنافسات الكبرى.

من جانبه، وجه غانم الهاجري، الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على اهتمام الإمارة بالرياضة والرياضيين، وتوفير الإمكانات للمشروعات الرياضية بما يسهم في تطورها وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات الدولية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وأحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان.