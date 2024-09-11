دعوة خليجية صينية لوقف النار في غزة

شددت جلسة المباحثات الخليجية الصينية بالرياض، أمس، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بحسب ما ذكره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وترأس الجانب الصيني في الجلسة، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، فيما ترأس البديوي مجلس التعاون الخليجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناولت جلسة المباحثات الخليجية الصينية – بحسب البديوي- ((تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق)).

وقالت (واس) إن الجانب الصيني أكد ((ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة)).

وتناولت جلسة المباحثات الخليجية الصينية ((تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية))، إضافة إلى متابعة آخر ((مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق)).

ويأتي هذا اللقاء بعد يومين على الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي عقد الاثنين في الرياض، حيث قال البديوي إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب ((تناقض كل القيم الإنسانية وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والإنسانية والقرارات الأممية، وهو ما يؤكد فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة)).