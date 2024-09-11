نتانياهو: نحن في حرب متعددة الجبهات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستعمل على ((إنشاء عائق قوي لمنع عمليات التهريب)) وضمان بقاء الحدود مع الأردن ((آمنة)). جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها نتانياهو، أمس، على الحدود الأردنية في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة برفقة المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفقاً لقناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان إن نتانياهو وسموتريتش تلقيا إيجازاً أمنياً واستخباراتياً من نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمير برعام، وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، وقائد لواء الأغوار أفيف أمير، وذلك خلال جولة على الحدود مع الأردن.

وشدد نتانياهو، خلال الجولة، على أهمية حماية الحدود الشرقية، من محاولات تهريب الأسلحة والمقاتلين، على حد تعبيره، وقال: ((نحن في حرب متعددة الجبهات. سنواصل العمل بالتعاون مع جيراننا لضمان بقاء حدودنا مع الأردن حدوداً آمنة)).

وأضاف أنا هنا مع نائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، وقائد لواء غور الأردن. سنعمل على إقامة عائق أقوى لمنع محاولات التهريب، ونقوم بذلك بالتنسيق مع الجيران. من المهم بالنسبة لنا أن نضمن بقاء هذه الحدود حدود سلام؛ سلام وأمن.

وشهد معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن الأحد الماضي عملية إطلاق نار نفذها مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، ما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.