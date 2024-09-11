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العراق وإيران.. رفض لتوسيع صراع غزة وتوقيع اتفاقيات

9/11/2024 7:14:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بغداد وطهران ترفضان توسيع الصراع المستمر في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي يجري في العراق أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه، ويسعى لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتوجه الرئيس الإيراني إلى النصب التذكاري في موقع اغتيال القائد السابق لفيلق القدس اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية على بغداد في العام 2020، ووضع إكليلاً من الزهور، وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي العراقي.

والتقى بعدها نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي دعا إلى إطلاق مياه الأنهر الحدودية المشتركة، والتوصل إلى تفاهمات مرضية للجميع حول تقاسم المياه، ثم توجه بزشكيان إلى القصر الحكومي، حيث وقع مع السوداني 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، وفق ما أكد المسؤولان. وتشمل المذكرات الموقعة مجالات التربية والإعلام والاتصالات والزراعة والمناطق الحرة العراقية - الإيرانية.

وقال السوداني: ((إن هذه المذكرات ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة السابقة خريطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أنه كلما اتسعت هذه الشراكات فإنها تنعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الإقليمي)). من جهته، أكد بزشكيان أنه بحث مع السوداني في مشاريع استراتيجية على المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين.

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