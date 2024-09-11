التزام أمريكي بدعم أوكرانيا «حتى النصر»

تعهدت واشنطن ولندن بالتزامهما بدعم انتصار أوكرانيا. وقال الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، برفقة نظيره البريطاني، ديفيد لامي، إن الولايات المتحدة متعهدة بدعم أوكرانيا حتى انتصارها على روسيا.

وقال بلينكن أثناء محادثات مع نظيره الأوكراني أندري سيبيغا، إن هذه الزيارة توجه رسالة قوية، مفادها أننا ملتزمون بنجاح أوكرانيا، وملتزمون بانتصار أوكرانيا، وملتزمون بأن تقف أوكرانيا على قدميها عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً. ورداً على سؤال حول الضوء الأخضر المحتمل من واشنطن لحصول كييف على أسلحة بعيدة المدى قال بلينكن عبر شبكة سكاي نيوز: ((نحن لا نستبعد القيام بذلك، لكن عندما نفعل ذلك نريد أن نكون متأكدين أن ذلك يتم بطريقة تحقق الأهداف التي يحاول الأوكرانيون تحقيقها)).

على صعيد متصل، قال الكرملين، أمس، إنه سيرد بشكل مناسب إذا رفعت الولايات المتحدة القيود، التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ، التي زودتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس ذلك. ورداً على سؤال حول رد الكرملين على خطوة مماثلة، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لصحافيين: سيكون مناسباً، مضيفاً: إن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان في حد ذاته رداً على دعم الغرب لكييف.

معارك

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي ضرب تجمعات ومعدات القوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع القول في بيان، إنه خلال التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية أكثر من 350 عسكرياً، و13 مركبة مدرعة، من بينها 3 دبابات، و3 ناقلات جند مدرعة، و7 مركبات قتالية مصفحة، وكذلك مدفع ميدان، وراجمتا صواريخ، و19 سيارة.

وقال مدونون مؤيدون لموسكو، إن القوات الروسية استعادت بعض الأراضي، بعدما بدأت هجوماً مضاداً كبيراً ضد القوات الأوكرانية، التي توغلت في كورسك. وقال يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري من أصل أوكراني ومؤيد لروسيا، واثنان آخران من المدونين البارزين، إن القوات الروسية بدأت هجوماً مضاداً كبيراً في كورسك. وذكر بودولياكا أن القوات الروسية استعادت عدة قرى غرب الشريط الروسي، الذي سيطرت عليه أوكرانيا، ما دفع القوات الأوكرانية إلى شرق نهر مالايا لوكنيا جنوبي سناجوست.

إسقاط مسيرات

إلى ذلك، أسقطت روسيا ثلاث طائرات مسيرة، في منطقة مورمانسك في القطب الشمالي الروسي، على بعد أكثر من ألفي كيلو متر من الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلن الحاكم المحلي. وقال الحاكم أندري تشيبيس على تليغرام: ((تعرضت منطقتنا لهجوم بمسيرات معادية، يتم اتخاذ كل التدابير لتعزيز الأمن)). بدورها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 20 من أصل 25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة قبل الماضية. وأضافت في بيان، إن القوات الروسية استخدمت أيضاً تسعة صواريخ في الهجوم.