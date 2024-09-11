مناظرة هاريس وترامب.. شخصنة بلا برامج

بعد طول ترقب وانتظار للمناظرة بين المرشحين الديمقراطية، كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، في ظل سباق محموم نحو كرسي البيت الأبيض بعد أقل من شهرين، خرج المرشحان إلى العلن عبر بوابة شبكة ((إيه بي سي))، والتي تابعها عشرات ملايين الأمريكيين عبر الشاشات.

وأجبرت هاريس خصمها على اتخاذ موقع الدفاع بعد أن هاجمته بقوة في عدة ملفات، إذ ردت بنظرات ساخرة في البداية، وسرعان ما أثارت غضبه بقولها، إنها تمثل انطلاقة جديدة بعد فوضى ولايته الرئاسية الأولى، مضيفة: لن نعود إلى ذلك. وأشارت هاريس إلى أن ترامب مجرم مدان ومتطرف، مشيرة إلى أن المأساة تكمن في كونه استخدم طوال مسيرته العرق لقسمة الشعب الأمريكي. وأشارت هاريس إلى أن مسؤولي ترامب السابقين في البيت الأبيض اعتبروه وصمة عار، قائلة إن قادة العالم يسخرون من دونالد ترامب. ورأت أن ترامب سيسلم أوكرانيا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن من أسمتهم الطغاة والمستبدين يحبذون عودة ترامب رئيساً. وفيما قال ترامب إن بإمكانه إنهاء الحرب في أوكرانيا باتصال هاتفي مع بوتين، اتهم منافسته بكره إسرائيل، التي ستزول في غضون عامين حال انتخابها رئيسة، على حد قوله، نفت هاريس الاتهام، مشيرة إلى أنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وشكل ملف الإجهاض محور تبادلات حادة بين المرشحين، ففيما شدد ترامب على أنه دفع باتجاه منع حق الإجهاض على الصعيد الفدرالي، وترك كل ولاية تعتمد سياساتها الخاصة في هذا الشأن، شددت هاريس على أن ترامب ينشر شبكة من الأكاذيب، وأن سياساته على هذا الصعيد مهينة لنساء أمريكا. ورداً على اتهام هاريس لترامب بأن الناس في تجمعاته الانتخابية غالباً ما يغادرون مبكراً بسبب الإرهاق والملل، قال المرشح الجمهوري: ((حشودنا هي الأكبر والأكثر روعة في تاريخ السياسة)).

اتهام

واعتبر ترامب أن المناظرة كانت الأفضل له على الإطلاق، متهماً مذيعي الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: ((أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!)). وقال ترامب إن الانتقادات التي وجهها إليه خصومه واتهامه بأنه يشكل خطراً على الديمقراطية كادت تكلفه حياته، مضيفاً: ((كنت على الأرجح سأتلقى رصاصة في رأسي، بسبب الأشياء التي يقولونها عني.. يتحدثون عن الديمقراطية، إنني تهديد للديمقراطية.. هم التهديد للديمقراطية)).

رفض اعتراف

وفيما ذكرت هاريس خصمها الجمهوري بأنه يخوض الانتخابات ضدها وليس ضد الرئيس جو بايدن، بعد هجوم شنه على الرئيس المنتهية ولايته، رفض ترامب مجدداً الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، مكرراً مزاعمه بشأن تزوير نتيجة الانتخابات. وانتهر ترامب منافسته، لمحاولتها مقاطعته، بينما كان يتكلم خلال المناظرة، مستخدماً عبارة ضمّنها إشارة واضحة إلى توبيخها نائب الرئيس السابق مايك بنس قبل 4 سنوات، خلال مناظرة جرت بينهما حينها. وقال ترامب: ((انتظري دقيقة، أنا أتحدث الآن، إذا لم تمانعي، من فضلك!))، قبل أن يضيف: ((هل يبدو لك هذا مألوفاً؟ في إشارة إلى المناظرة، التي جرت بين هاريس وبنس)).

سجال

وفيما اتهم ترامب هاريس بأنها ماركسية لا تمتلك برنامجاً اقتصادياً، وأنها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن، وليس لديها خطة لخفض الضرائب، نفت المرشحة الديمقراطية الاتهامات بقولها إن لديها خططاً لخفض الضرائب، وإن إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف الفوضى، التي خلفها ترامب من كساد عظيم وأسوأ جائحة صحية منذ قرن، وأسوأ هجوم على الديمقراطية. وشن ترامب هجوماً شرساً على المهاجرين، مكرراً اتهامات بأن وافدين جدداً من هايتي إلى ولاية أوهايو الأمريكية يأكلون قطط السكان، رغم نفي رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد هذه القصة وألا أساس لها من الصحة.

وبعد فترة قصيرة من انتهاء المناظرة، أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، تأييدها كامالا هاريس، فيما توعدها ترامب بدفع ثمن دعمها للمرشحة الديمقراطية.

خيبة أمل

بدورهم، أعرب أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، عن أسفهم بشأن أداء ترامب في المناظرة. ووفق ما ذكر موقع ذا هيل الأمريكي فإن بعض الجمهوريين اعتبروا أن هاريس نجحت في استفزاز ترامب، ما أثر على أدائه وجعله أقل فعالية مما كان متوقعاً. وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين: ((أنا حزين للغاية.. لقد كانت تعرف بالضبط أين تتدخل لتزعج ترامب.. الأمر مخيب للآمال بشكل عام، لأنه لم يكن أكثر هدوءاً مثل المناظرة الأولى، الطريق أصبح ضيقاً للغاية، وهذا ليس جيداً)).

نتائج

كما أظهر استطلاع لرأي المشاهدين، أن كامالا هاريس هي الأوفر حظاً من خصمها دونالد ترامب، وذلك عقب المناظرة الرئاسية التلفزيونية. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أعرب 45 % عن آراء إيجابية لهاريس مقابل 39 % لترامب.

استياء روسي

في الأثناء، أبدى الكرملين استياءه من طريقة الحديث عن روسيا في المناظرة، قائلاً إنه لم تعجبه الطريقة التي تم بها تداول اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ورد الكرملين على تصريح ترامب بأنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا باتصال هاتفي مع بوتين قائلاً: ((مثل هذا الاتصال لن ينهي أي شيء، ما قد يساعد في إنهاء الصراع هو توقف الولايات المتحدة عن استخدام أوكرانيا كوسيلة لإضعاف روسيا)).