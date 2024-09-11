أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل لـ«حزب الله»

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز للمساعدة على تمويل ((حزب الله))، الذي واصل أمس إطلاق الصواريخ والمسيّرات من جنوب لبنان الذي تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية.

واستهدفت العقوبات الأمريكية 3 أشخاص و5 شركات وسفينتين. ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن وزارة الخزانة الأمريكية أن المستهدفين بالعقوبات ((تحت إشراف قيادي كبير في فريق تمويل حزب الله)). وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن حزب الله ((يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإذكاء عدم الاستقرار الإقليمي)).

غارات جوية

وترجمة للتهديدات الإسرائيلية بالتركيز على الجبهة الشمالية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس، أكثر من 15 غارة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان. واستهدفت الغارات بلدة الناقورة وأطراف بلدة علما الشعب، والمنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. واستهدفت الغارات كذلك المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة، وأطراف بلدة عيتا الشعب.

وسقط قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة البياضة جنوبي لبنان، بعدما قتل شخص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على الحي الجنوبي في بلدة ميس الجبل قرب الطريق العام واستهدفت دراجة نارية. واستهدفت مروحيتان مفخختان إسرائيليتان حديقة بلدة مارون الراس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف حوالي 30 هدفاً لحزب الله، مستهدفاً منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية.

صواريخ ومسيرات

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن 60 صاروخاً أطلقت من لبنان، حيث أعلن ((حزب الله)) أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مستوطنة دان.

وقال ((حزب الله)) إنه قصف بالصواريخ ثكنة زبدين وموقع رويسة ‏القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقي الراهب والمطلة. كما أعلن الحزب قصف مربض الزاعورة في الجولان المحتل، واستهداف مقر الفيلق الشمالي وقاعدة احتياط فرقة الجليل في ((عميعاد)) بمسيّرات انقضاضية.