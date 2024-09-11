اغتيال خمسة فلسطينيين في ضربة جوية على مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية أمس، وسادس قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب رام الله عندما نفذ عملية دهس بصهريج قتل فيها جندياً وجرح آخرين، لا يخرج عن السياق اليومي للتوتر المتصاعد في الضفة، وبخاصة منذ السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب إبادة جماعية في غزة، في ظل قلق لدى أوساط إسرائيلية من أن يكون الانفجار الشامل في الضفة ((مسألة وقت)).

خلال تلك الفترة قضى أكثر من 680 فلسطينياً على يد جيش الاحتلال في الضفة، معظمهم مدنيون. لكن في الفترة ذاتها، قُتل نحو 40 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو في اشتباكات أثناء الاجتياحات.

ولا يكاد يمر يوم بلا اجتياحات في مدن ومخيمات شمالي الضفة. ولا يقف الأمر عند الاغتيالات والاشتباكات، بل يعمد جيش الاحتلال لتجريف وتدمير الشوارع والبنى التحتية، الأمر الذي يضعه محللون ومراقبون، فضلاً عن سياسيين، في خانة مخطط الترحيل، انسجاماً مع أيديولوجيا تجري ترجمتها على نحو أوضح، في عهد أشد الحكومات يمينية من عمر إسرائيل الذي لا يزيد إلا قليلاً عن 75 سنة.

توصيات العسكريين

القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية - بمن فيهم وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي - حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أن الوضع في الضفة على حافة الانفجار، وأن ذلك قد يؤدي إلى هجمات يُقتل فيها مئات الإسرائيليين.

وعرض هؤلاء أمام نتانياهو ووزراء ((الحكومة الأمنية)) - خلال الاجتماع الوزاري الأخير - ما زعموا أنها معطيات عن كميات أسلحة كبيرة جداً وغير مسبوقة في الضفة وحذروا من إمكانية عودة العمليات التفجيرية.

ويرى مراقبون أن التهويل الإسرائيلي يهدف للتغطية على الاجتياحات الدامية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة.

وبهدف تجنب انفجار الأوضاع، قالت ((القناة 13)) أن قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بضرورة ((تهدئة الأجواء)) وطرحوا مقترحات عدة لتحقيق ذلك، من بينها السماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي يعطلها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى الحفاظ على ((الوضع القائم)) في المسجد الأقصى، وفقاً لتقرير القناة الإسرائيلية الذي نقله موقع ((روسيا اليوم)).

ووفقاً لما أورده التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين زعموا أن كمية الأسلحة المنتشرة في الضفة ((هي الأكبر في تاريخ المنطقة))، نتيجة ((الاختراقات الأمنية على الحدود الشرقية وسرقة الأسلحة)).

وحذر قادة الأجهزة الأمنية من أن تفاقم الأوضاع قد يؤدي إلى عمليات تفجيرية واسعة النطاق تمتد إلى الداخل قد تسفر عن سقوط ((مئات القتلى)) من الإسرائيليين. ومع ذلك، أكد التقرير أن نتانياهو لم يوافق على التوصيات.

الضغط الاقتصادي

صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) أشارت الأحد الماضي، إلى أنه إضافة إلى عمليات ((البحث والتصفية)) الاستخبارية في مخيمات اللاجئين، يحاول الجيش الإسرائيلي منع التوحيد الكامل لسكان الضفة، الأمر الذي من شأنه أن يحول موجة التصعيد الحالية إلى ((انتفاضة كاملة))، مشيرة إلى القيود على حرية الحركة وسبل العيش للفلسطينيين، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية المزرية واعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى تدفع الشبان الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة مقاومة الاحتلال. وتنقل الصحيفة عن ضابط كبير في قوات الاحتياط قوله إن ((هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن على شفا انفجار كبير)) في الضفة.

مخاوف المستوى العسكري من انفجار الضفة لها ما يبررها، من منظور عسكري، إذ إن الجيش الإسرائيلي سيواجه في الضفة وضعاً أصعب من غزة، نظراً لتباعد التجمعات السكانية الفلسطينية وانتشارها في مناطق أوسع، تربط بينها طرق معزولة وسط الجبال. وهذا - بنظر العسكريين - يتطلب انتشار قوات بحجم كبير، الأمر الذي يصعب تنفيذه في ظل استمرار الحرب في غزة والجبهة الشمالية.