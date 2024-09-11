الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزي في ضحايا الأمطار

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب البلاد جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 11 شخصاً مصرعهم نتيجة الفيضانات الشديدة التي اجتاحت 17 إقليماً في المغرب منذ السبت الماضي، بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن التساقطات المطرية الرعدية القوية تسببت في وفاة 7 أشخاص في إقليم طاطا، وشخصين في إقليم تزنيت، واثنين في الراشيدية. كما أشار إلى أن كمية الأمطار المسجلة بلغت مستويات استثنائية، حيث سجلت 250 مليمتراً في طاطا، و203 مليمترات في تنغير، و114 مليمتراً في فكيك، و82 مليمتراً في ورزازات، ما يعادل نصف التساقطات السنوية في بعض المناطق.

وعن الخسائر المادية، لفت إلى أن الفيضانات التي اجتاحت 17 إقليماً خلفت خسائر مادية جسيمة، حيث انهار 40 مسكناً، منها 24 مسكناً بشكل كلي، إضافة إلى انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة. كما تضرر 93 مقطعاً طرقياً بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، ما أدى إلى انقطاع حركة السير في بعض المناطق. كما لحقت أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

وأوضح الناطق الرسمي، أن الجهود مستمرة حتى الآن لفك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي والبنية التحتية الأساسية. في سياق متصل، أهابت وزارة الداخلية، بالسكان المحليين وزوار المناطق المتأثرة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بتوجيهات السلطات لضمان سلامتهم، لا سيما وأن الحالة الجوية ما زالت غير مستقرة. كما شهدت مناطق عدة في المغرب، السبت الماضي، تساقطات مطرية رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح، ما دفع المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إصدار نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر.