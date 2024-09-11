إسرائيل تقصف مدرسة إيواء في غزة للمرة الخامسة

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، عشرات الفلسطينيين، في غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة، منهم 14 فلسطينياً على الأقل قضوا في غارة جوية، استهدفت للمرة الخامسة، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية في العودة بالمخيم: إن ((غالبية الضحايا وصلت أشلاء ممزقة، ما جعل من الصعب التعرف إلى هوياتهم))، مشيرة إلى أنه تم التعرف إلى خمسة فقط ممن وصلت جثثهم. وأضافت المصادر أنه ((يبدو من الأشلاء أن أغلبية القتلى هم من الأطفال))، مشيرة إلى أنه يصعب على الطواقم الطبية انتشال كافة الضحايا من تحت الركام.

وقال شهود عيان، إن الطيران الحربي استهدف مدرسة الجاغوني في مخيم النصيرات (التي تم استهدافها من قبل) بعدة صواريخ بشكل فجائي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين داخل المدرسة.

وادعى الجيش الإٍسرائيلي، كما في المرات الكثيرة السابقة، أنه استهدف ((جمع قيادة وتحكم)).

وفي وقت سابق، أمس، قتل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينياً على الأقل، خلال هجمات على مناطق مختلفة في القطاع، بحسب مصادر طبية.

وذكرت إدارة المستشفى الأوروبي في خان يونس، الذي استقبل عدداً من الضحايا، أن غارة جوية، فجر أمس، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ستة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 21 شهراً و21 عاماً، بينما قضت ثلاث سيدات وطفل ورجل في غارة أخرى بالقرب من مدينة خان يونس.

وأسفرت غارة إسرائيلية فجراً على منزل بمخيم جباليا للاجئين شمالي غزة عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ست نساء وأطفال، وذكر الدفاع المدني أن المنزل كان مملوكاً للدكتور أكرم النجار، وهو أستاذ في جامعة القدس المفتوحة، وأنه نجا من الموت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية الليلة قبل الماضية في رفح جنوبي القطاع. وقال في بيان إن ((التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران العدو)). وقال الجيش إنه يحقق في سبب الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في رفح.

وكانت المروحية في مهمة لإجلاء جنود مصابين من رفح لتلقي العلاج في مستشفيات إسرائيلية، وهو مشهد متكرر منذ بداية الحرب. واعترف الجيش بمقتل 340 جندياً إسرائيلياً، منذ بدء العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر.