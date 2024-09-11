أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار ((مزارع ومربٍ مبتكر برؤية مستدامة)).

وأشارت الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية نظمتها، أمس، في مقرها الرئيس بأبوظبي، إلى أنه تم فتح باب التقديم للجائزة واستقبال طلبات الترشيح عبر موقعها الإلكتروني ( smaea)، وذلك حتى 15 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها عمليات التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية لاختيار المرشحين النهائيين، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير 2025.

وكشفت الهيئة عما وصفته بـ((هيكلية جديدة لفئات الجائزة والمسابقات وجوائزها النقدية والمهرجانات المصاحبة ومعايير التقييم المحدثة))، إذ أفادت بأن إجمالي الجوائز النقدية المخصصة للجائزة هذا العام يبلغ 10 ملايين درهم، بينها 5.4 ملايين درهم جوائز نقدية، موزعة على 4 فئات رئيسة، و13 جائزة فرعية، تقدم للفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، بإجمالي 65 فائزاً وفائزة من الأفراد والمزارع.

جوائز

وأشارت إلى أنه تم تخصيص نحو 4.6 ملايين درهم جوائز نقدية تقدم لأكثر من 400 شخص من المشاركين في المهرجانات والمسابقات المصاحبة، والتي تشمل 5 مهرجانات، و89 مسابقة، موضحة أن فئات الجائزة تضم ((جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميزة))، وتشمل 7 فئات فرعية هي: ((أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، أفضل مزرعة إنتاج فاكهة، أفضل مزرعة عضوية، العزب المنتجة، صغار المنتجين ومربي النحل، مربي الأحياء المائية)). فيما تضم جائزة ((المزارع التجارية)) فئتين، الأولى ((المزارع النباتية التجارية))، والثانية ((مزارع الإنتاج الحيواني التجارية))، بينما تم تكريس الفئة الرئيسة الثالثة لـ((الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني))، بالإضافة إلى تخصيص فئة ((المزارعة والمربية المتميزة))، والتي تضم جائزتين فرعيتين لكل من أفضل مزارعة متميزة، وأفضل مربية ثروة حيوانية متميزة.

وأكدت الهيئة عزمها المشاركة في فعاليات النسخة المقبلة من مهرجان الشيخ زايد، وكشفت عن الخطط الأولية للأنشطة والفعاليات، التي ستستضيفها في جناحها خلال فترة المهرجان، والتي تشتمل على 5 مهرجانات رئيسة تضم الحلة الجديدة لمهرجان الوثبة الزراعي، ومهرجان الوثبة الغذائي، ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل ومهرجان الزهور، علاوة على تنظيم 10 مزادات مختلفة للثروة الحيوانية.

تقييم

وكشفت عن إضافة عناصر تقييم جديدة لفئات الجائزة تنسجم مع أهدافها الخاصة بالتميز والاستدامة، بما في ذلك قياس البصمة المائية في الإنتاج وقياس كفاءة الإنتاج والحصول على شهادات الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وقياس قيمة التكاليف لتطوير المزارع والعزب وقياس العائد المالي للمزرعة.

ولفتت إلى أنه تم تطوير آلية التقديم لتسهيل مشاركة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، منوهة بأنها ستواصل تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، مع تحديث آلية التكريم للمراكز الثلاثة الأولى، بما ينسجم مع إنجازاتهم المتميزة.

وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني يواصل تحقيق خطوات مهمة في اعتماد أفضل الممارسات العالمية المتميزة والمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلي، مشيرة إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تسعى للارتقاء بهذه الجهود على امتداد إمارات الدولة، عبر توفير بيئة تنافسية محفزة على الابتكار، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على اعتماد أفضل الممارسات وتطوير إنتاج زراعي وغذائي محلي مستدام.

وقالت المهيري، في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي: ((تنسجم أهداف الجائزة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخطط التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما تحمل دورة هذا العام للجائزة أهمية وطنية خاصة من حيث تزامنها مع عام الاستدامة للعام الثاني على التوالي)).

وأضافت: ((تغطي هيكلية الجائزة كامل أقسام القطاع الزراعي، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري، الذي يلعبه جميع المزارعين في تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة، بغض النظر عن حجم أعمالهم، خصوصاً وأن هدفنا هو نشر ثقافة التميز، وتشجيع المزيد من المزارعين على استكشاف الابتكارات الزراعية وتطبيقها في مزارعهم))، معربة عن ثقتها بأن تمثل الجوائز النقدية، التي تقدمها الجائزة والمسابقات المصاحبة، مصدر دعم مهم للمزارع لاعتماد حلول مستدامة أفضل في مزارعهم، ما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ومن تنافسيتهم في السوق.

واستقطبت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسة للجائزة، فيما فاز بمختلف فئاتها 107 فائزين، وتجاوز إجمالي الجوائز عن الدورتين الأولى والثانية 16.7 مليون درهم.