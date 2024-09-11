جناح بلجيكا في «ويتيكس» يركز على حلول إزالة الكربون والطاقة النظيفة

يحتضن جناح مملكة بلجيكا المشارك في الدورة السادسة والعشرين من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) مجموعة من كبرى الشركات البلجيكية المتخصصة في المراجل الصناعية لاسترداد الحرارة المفقودة، وتحويلها إلى بخار لتشغيل التوربينات الغازية، والبرمجيات المؤسسية المساعدة على إزالة الكربون وقياس انبعاثات غازات الدفيئة والبصمة الكربونية، ومضخات المياه المعتمدة على الطاقة الشمسية والخزانات المرنة والوحدات الصناعية لتنقية المياه وحلول توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويتضمن المعرض 16 جناحاً دولياً من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: ((نرحب بمشاركة الشركات البلجيكية في ((ويتيكس))، ونتطلع إلى أن يكون المعرض محطة جديدة لتعزيز العلاقات القوية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا الصديقة، والبناء على التعاون الناجح والشراكات النوعية، التي أسستها الشركات البلجيكية خلال مشاركاتها السابقة في ((ويتيكس))، وضمن الوفد البلجيكي في مؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي استضافته دولة الإمارات.

وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية وإزالة الكربون والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر ((ويتيكس)) فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية، التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، وملتقى عالمي سنوي تترقبه الشركات والمسؤولون وصناع القرار والخبراء لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، التي من شأنها صنع مستقبل أكثر استدامة للجميع)).

من جانبه قال أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات: ((تشارك مملكة بلجيكا دولة الإمارات في الرغبة في تعزيز مستقبل مستدام للجميع، ولقد اندرجت مشاركتنا في مؤتمر الأطراف ((COP28)) في دولة الإمارات العام الماضي في هذا الجهد المشترك، ونتمنى أن نواصل هذا الالتزام من خلال جناح بلجيكا في معرض ((ويتيكس)) هذا العام، مما يعزز مرة أخرى علاقاتنا الاقتصادية والمؤسسية)).

من جهتها قالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): ((يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، ويمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته)). وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21 % من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليارات دولار.

ومن جهته قال راؤول أنطوان من شركة ((سوتراد ووتر Sotrad Water)): ((شهد العام الماضي مشاركتنا الأولى في معرض ((ويتيكس)) بدبي، وقد أعجبت حقاً بالمجموعة الواسعة من الزوار والعارضين المثيرين للاهتمام من جميع أنحاء المنطقة وفي ((سوتراد ووتر))، نحن متخصصون في تصميم وتصنيع حلول مياه الشرب لسكان المناطق النائية في البلدان الناشئة، مما يضمن حصول الأشخاص الأكثر احتياجاً على الدعم المستدام، وباعتبارها مركزاً عالمياً، فقد وفرت لنا دبي منصة مثالية لإجراء اتصالات قيمة مع الشركاء الفنيين وهياكل التمويل والعملاء المحتملين)).

ومن أبرز الشركات المشاركة في الجناح البلجيكي بالمعرض مجموعة ((جون كوكريل John Cockerill))، وشركة ((دي كاربونايز D Carbonize))، شركة ((سوتراد ووتر Sotrad Water))، وشركة ((سي إي + تي باور CE+T Power))، شركة ((إلوي ووتر Eloy Water))، وشركة ((تشيمبو بيفل Chembo Bevil)).