«الداخلية» و«محمد بن راشد للفضاء» يعززان التعاون في التدريب والتطوير

وقّعت وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتطوير، وتبادل التجارب والخبرات العملية للارتقاء بمستوى قدرات العاملين، وتأهيلهم من خلال تزويدهم بالعلوم والمعارف الحديثة، وذلك عبر البرامج والدورات التدريبية المتخصصة.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر الوزارة في أبوظبي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وسالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، أن الوزارة تعمل ضمن نطاق واسع في تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، انطلاقاً من رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى توحيد الجهود المتكاملة مع الشركاء، لبحث الارتقاء بمنظومة العمل، وتطوير الخدمات والأنظمة في المجالات المختلفة، تعزيزاً لجودة الحياة في المجتمع.

وأضاف أن المذكرة ستعزز الاستفادة من التجارب والخبرات العملية بين الوزارة ومركز محمد بن راشد، بما يضمن استدامة مسيرة التميز والريادة المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية نحو مستهدفات الحكومة المستقبلية، من خلال البرامج التدريبية المتطورة، والدورات التخصصية التي سيتم تنظيمها من قبل الجانبين.

وأكد الخييلي أهمية إبرام هذا الاتفاق التعاوني المتبادل، بما يعود بالنفع العام لكلا الطرفين، من حيث الوصول إلى تطبيق وتبنّي أفضل الممارسات، والارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية العاملة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

من جانبه، قال سالم حميد المري، إن تعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في مجال التدريب وتبادل الخبرات، يأتي ضمن إطار دعم الجهود والخطط الاستراتيجية للمركز، لكون هذا التعاون يسعى إلى تحقيق الطموحات المستقبلية، من خلال تأهيل الكوادر، وتمكينهم عبر البرامج التدريبية المبتكرة.