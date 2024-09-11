بنسبة بلغت 82 %.. الإمارات تسجل أعلى معدل مشاركة للقوى العاملة مقارنة بدول «العشرين»

حققت دولة الإمارات أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة ((نسبة القوى العاملة من السكان الذين هم في سن العمل))، مقارنة بدول مجموعة العشرين بلغت 82 %، وذلك بفضل السياسات والقوانين المرنة التي عملت على تحديثها بصورة مستمرة لمواكبة تطورات سوق العمل، كما حققت الدولة أدنى معدل للعمالة الأكثر ضعفاً مقارنة بذات الدول والذي بلغ 1 %، إلى جانب تحقيقها معدل بطالة 2 % بالمقارنة باليابان التي تعد من أكبر الاقتصادات تقدماً في العالم.

تطور

وبحسب مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين فإن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل مشاركة للقوى للعاملة وأدنى معدل للعمالة الأكثر ضعفاً بين مجموعة دول العشرين، يعكس ديناميكية وتنافسية سوق العمل الإماراتي الذي تمكن من مواكبة التوجه العالمي والتغيرات التي طرأت عليه طيلة العقود الماضية، بفضل تطويره التشريعات وتحديثها وإطلاق مبادرات نوعية وأنماط عمل جديدة أسهمت في إحداث فرص نوعية عزز وجودها النمو الاقتصادي المتسارع والفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع الصناعي والتجاري وسائر القطاعات الأخرى.

كما يعكس تسجيل الدولة لهذه المعدلات العالية حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها الإمارات للنهوض بسوق العمل وتحويله إلى وجهة مفضلة للأعمال والعمالة من مختلف دول العالم، وعملها المستمر لتهيئة الظروف التي تسهم في تعزيز المكانة الريادية العالمية لبيئة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها في تسخير الإمكانيات التي تضمن توفير بنية تحتية للمستثمرين واستقرار سوق العمل وتقديمها للحوافز التي تسهم في خلق بيئة تنافسية للاستثمارات.

حماية اجتماعية

وإضافة إلى ذلك يعكس المعدل العالي لمشاركة القوى العاملة في الدولة مستوى الحماية الاجتماعية التي يحظى بها العمال والتي كفلتها القوانين والتشريعات في الدولة، حيث تعتبر الإمارات من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة بفضل المبادرات التي أطلقتها والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي أسهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي طبقت نظاماً صارماً لحماية أجور العمال ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل وغيرها العديد من المبادرات التي أسهمت في حفظ حق العامل.

ويعتبر مؤشر مشاركة القوى العاملة أحد المؤشرات العالمية الذي يستخدم في تحليل بيانات العمالة في الدول من خلال تقسيم عدد أفراد المجتمع الذين يعملون أو يبحثون عن عمل على إجمالي عدد السكان الذين يكونون في سن العمل ولا يعملون أو يبحثون عن عمل، ويتأثر مؤشر معدل مشاركة القوى العاملة بعدة عوامل منها الحالة الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والعوامل الديموغرافية.