6 مختبرات في مركز المصادر الوراثية النباتية لدعم التنوع البيولوجي

يسهم مركز المصادر الوراثية النباتية في ضمان المحافظة على التنوع البيولوجي النباتي واستدامته في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات للأجيال القادمة، ويهدف إلى دعم إعادة التأهيل البيئية وتطوير البحث العلمي، ويعد المركز الأول من نوعه، إذ يجمع بين أحدث أساليب بنوك البذور والتقنيات المتطورة مثل اختبار البذور القائم علي الذكاء الاصطناعي، والمعشبة الرقمية، والاختبارات الجينومية، هذا بالإضافة إلى حفظ الأنسجة بالتبريد، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 ملايين درهم.

أحدث أجهزة

ويهدف المركز الذي أنشأته هيئة البيئة- أبوظبي في مدينة العين، إلى ضمان صون بذور وأنسجة جميع أنواع النباتات البرية والأنواع الزراعية المحلية المهمة في دولة الإمارات، ويضم المركز 6 مختبرات تم تجهيزها بـ 8 من أحدث الأجهزة في العالم حفاظاً على النباتات المحلية في الدولة، فضلاً عن محطة أولى متخصصة لوصول العينات من النباتات البرية والبذور من خارج المركز، وتجرى فيها عدد من الفحوصات المختلفة للبذور، للتأكد من حيويتها وصلاحيتها للتخزين والاستخدام في عمليات الإكثار والزراعة.

6666 عينة

كما يضم المركز مختبر التصنيف والمسح الضوئي لعينات النباتات البرية، الذي يهدف إلى ضمان التصنيف العلمي الدقيق للنباتات وتوثيقها بشكل عينات مجففة، وكذلك كعينات رقمية إلكترونية وتضمينها في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، لتمكين الباحثين محلياً وعالمياً من الاطلاع على تلك العينات واستخدامها في أبحاثهم، حيث تضم المعشبة حالياً 6666 عينة، منها 4,000 عينة جافة، و2,666 عينة رقمية، حيث تجمع هذه العينات ثم تجفف من مختلف مناطق الدولة، التي ستصنف وتؤرشف على شكل عينات فعلية، وكذلك عينات رقمية، ضمن قاعدة بيانات متخصصة طورتها الهيئة، لمساعدة الباحثين المحليين والدوليين على الاطلاع على تلك العينات لتصنيف النباتات.

100 عام

ويشتمل المركز على غرف تبريد، وتجهيزات للحفظ في النيتروجين بدرجات حرارة تنخفض إلى -196 مئوية، ما يضمن حفظ العينات لفترات طويلة الأمد تصل إلى أكثر من 100 عام، فضلاً عن مختبر متخصص لإجراء عمليات التسلسل الجينومي للنباتات البرية، الذي سيؤدي دوراً مهماً في جهود المحافظة على النباتات من خلال مساعدة المتخصصين على فهم أنواع النباتات وتنوعها الوراثي، وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية. ويحتوي المركز على البيت الزجاجي الذي يمثل 5 موائل طبيعية أساسية في دولة الإمارات، حيث زرع فيه أكثر من 50 نوعاً نباتياً محلياً مميزاً لهذه البيئات، ليوفر للزائر تجربة تعليمية وتثقيفية غنية، ويستخدم البيت الزجاجي أيضاً في إكثار بعض الأنواع النباتية خارج المواسم الزراعية.