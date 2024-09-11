خالد بن محمد يعتمد استراتيجية «أدنوك» للتكنولوجيا الرقمية

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ((أدنوك))، الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة.

واعتمد سموه، خلال الاجتماع، استراتيجية ((أدنوك)) المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ((ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل))، التي تهدف إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في رفع الكفاءة، وتحقيق الاستدامة والنمو في جميع عمليات الشركة.

معايير

وأشاد سموه بطموح ((أدنوك)) في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر تطبيقاً لأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إسهامها في وضع معايير جديدة لاستخدامات التكنولوجيا في قطاع الطاقة.

كما أشاد سموه بمساعي ((أدنوك)) للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في برامج الشركة لإزالة الكربون، خلال ((عام الاستدامة)) في دولة الإمارات، مؤكداً الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاج الطاقة، وتمكين ((أدنوك)) من إنتاج المزيد منها بأقل انبعاثات.

توجيهات

ووجه سموه بتنفيذ استراتيجية ((أدنوك)).. ((ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل)) بشكل دقيق ومدروس، للإسهام في وضع معايير جديدة لإنتاج طاقة نظيفة ودعم أهداف دولة الإمارات الطموحة لتعزيز جهود العمل المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

واطلع سموه على التقدم الذي أحرزته مشاريع النمو المحلية والدولية ومنخفضة الكربون، التي تنفذها ((أدنوك)) في إطار جهودها لتوسعة محفظة مشاريعها المتنوعة، لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من الطاقة، والتي كان آخرها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي عقدت مؤخراً بين ((أدنوك)) وشركة ((إكسون موبيل)) لإنشاء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في العالم في منطقة ((باي تاون)) بولاية تكساس الأمريكية.

وأشاد سموه كذلك بمبادرات ((أدنوك)) الاستراتيجية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة العالمي، وأثنى على جهود الشركة ومبادراتها في مجال تطوير وإعداد الجيل القادم من القيادات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً الدور المحوري لهذه المبادرات في ضمان استدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في ريادة الابتكار التكنولوجي.

مبادرات

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ((أدنوك))، والذي يهدف إلى تحديد وتشكيل حالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عالية القيمة في مجالات ومراحل عمليات الشركة كافة.

وعقب الاجتماع، التقى سموه أعضاء فريق ((ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل)) من القيادات الإماراتية الشابة المشاركة في المبادرات والدراسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأثنى على جهودهم وتفانيهم في تعزيز ودعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني، كما أكد سموه حرص والتزام دولة الإمارات بتطوير الكفاءات الشابة وتنمية قدراتهم باعتبارهم ركيزة أساسية لتقدم الوطن.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ((أدنوك))، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في ((شركة مبادلة للاستثمار))، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.