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حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة عبدالله الغفلي

9/11/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس حمد عبدالله بن غليطة الغفلي، في منطقة الصفيا بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس حمد عبدالله بن غليطة الغفلي في منطقة الصفيا بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

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