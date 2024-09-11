حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية للإمارة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم 5 لسنة 2024، بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.
ونص القرار على أن يكلف الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلا، للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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