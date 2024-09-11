حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم 5 لسنة 2024، بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.

ونص القرار على أن يكلف الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلا، للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.