حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد الكثير في قيادته وإدارته وحكمه وحكمته

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدوة في القيادة والإدارة والحكم والحكمة.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في ((إكس))، أمس، فيلماً وثائقياً قصيراً، يضيء على جوانب من الفترة التي قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلية مونز العسكرية البريطانية، التي تعدّ اليوم جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وعلّق سموه على الفيلم: ((تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته، تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته، وما زلنا نتعلم)).

وأطلق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة فيلماً وثائقياً قصيراً، يضيء على جوانب من الفترة، التي قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلية مونز العسكرية البريطانية، التي تعدّ اليوم جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

جاء إطلاق الفيلم الوثائقي القصير بمناسبة احتفالية مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمرور 20 عاماً على تأسيسه، وعرض الفيلم خلال الاحتفالية، التي جرت في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ألقى الضوء على محطات ومواقف فريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال فترة التحاقه بالكلية البريطانية العريقة في ستينيات القرن الماضي.

قيمة تاريخية

ويحمل ((الفيلم)) قيمة تاريخية كبرى لاستناده إلى شهادات حية لمن درب وزامل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو ينهل من العلوم العسكرية، ويصقل معارفه وخبراته كعسكري متمرس، وشخصية طموحة بدت عليها ملامح النبوغ القيادي، وجسارة قهر التحديات منذ الصغر، ورفض الاستسلام لأي ظرف كان، وهي الخصلة التي غرسها في نفسه والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقد أدرك، رحمه الله، وهو الخبير بمعادن الرجال أن نجله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيكون قائداً استثنائياً، ولن تتأخر الأيام حتى تثبت للأب ورجل الدولة الراحل صدق بصيرته.

صور وذكريات

يحتشد الفيلم بصور وذكريات لا تنسى لأشخاص عاصروا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تلك المرحلة المفصلية من حياته، والتي كانت مقدمة لتولي سموه بعد عودته من بريطانيا في العام 1968 رئاسة شرطة دبي والأمن العام، كما تم تعيين سموه وزيراً للدفاع، ليصبح بذلك وزير الدفاع الأصغر سناً في العالم.

كما يتضمن الفيلم شهادات مكثفة وقصصاً من ذاكرة 4 أشخاص تعرفوا عن كثب على جوانب من شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال المعايشة المباشرة، وتأمل مواقفه، وسلامة فطرته والسمات القيادية، وشغفه بالمعرفة وقدرته على التعامل مع الآخرين، والتأقلم مع قسوة الظروف، وموهبته الطبيعية وحزمه في اتخاذ القرار الحاسم في التوقيت المثالي، والتعبير عن نفسه بطريقة خاصة ومحببة.

4 متحدثين

ويستضيف الفيلم الكولونيل شيتويند ستيبلتون، الذي كان يشرف على التدريبات العسكرية للمنتسبين في كلية مونز، والرائد ديفيد بروكس الضابط السابق في الكلية، وأحد الذين عاصروا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال فترة تدريبه، وريديان فوغان، المؤرخ العسكري الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية، ومارك أغار، اللذان زاملا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الدفعة ذاتها.

قوة الشخصية

يركز الفيلم من خلال الشهادات الأربع على السمات القيادية، التي تميز بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي صقلتها التنشئة المبكرة على يدي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ما مكنه من اجتياز التدريبات القاسية للغاية في كلية مونز، وانتزاع المراكز الأولى في جميع المهام، التي أوكلت لسموه بطريقة أبهرت مسؤولي الكلية العسكرية البريطانية، ليدركوا سريعاً أنهم يتعاملون مع شخص مختلف عما عهدوه، إذ كان سموه نموذجاً فريداً في العزيمة وجرأة المبادرة، وتحدي الصعاب، والانفتاح على الآراء المختلفة وفن الإنصات للآخرين، وهي الخصال القيادية، التي لازمت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ نعومة أظفاره، وأنبأت عن قائد ورجل دولة عظيم في مقبل الأيام.

ثقة مطلقة

يروي الفيلم أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لم يلقِ بالاً لكل ما قيل له عن القواعد الصارمة في كلية مونز العسكرية ومشقة التدريب الذي يتلقاه الضباط في الكلية، وتشبيه الالتحاق بها بدخول السجن، والتزامها القاطع بعدم التمييز بين منتسب وآخر، وعدم التهاون مع أي متدرب مهما كان لقبه ومكانته ونسبه، وأن الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، علق على الأمر بضحكة وإيماءة خاصة واثقة، لمعرفته اليقينية بالإمكانات، التي يمتلكها نجله الشاب وخططه بعيدة المدى لتطوير ذاته وصناعة مستقبل جديد لوطنه.

إرادة لا تلين

يذكر الفيلم على لسان المتحدثين الأربعة أن التدريبات البدنية القاسية، التي استمرت لستة أشهر خلفت قروحاً وبثوراً على أجساد المنتسبين للكلية، وكان يتوجب عليهم التعامل معها وتناسي الألم، وهو ما اجتازه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بامتياز، لتمتعه بإرادة لا تلين وإحساس عميق بالمسؤولية، ووضوح في الرؤى والأهداف.

قهر الصعاب

يكشف الفيلم عن مشقات لا توصف واجهها المنتسبون إلى كلية مونز، ومنها ترك 400 متدرب وسط جبال بريكون بيكونز البريطانية، ثم إرسال 100 لملاحقتهم والقبض عليهم، وقد أخفق معظم المتدربين في الاختبار، ولم ينجُ من فرقة الملاحقة سوى 16 متدرباً، كان من بينهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يقود إحدى الفصيلتين العائدتين إلى الكلية، ويروي المتحدثون في الفيلم أن هذه الحادثة كانت كاشفة عن مدى اختلاف سموه عن بقية المنتسبين، وامتلاكه زمام القيادة والجاذبية الخاصة للتأثير في الآخرين، ومنحهم القوة والثقة بالنفس.

اقتحام الخطر

كما يسلط الفيلم الوثائقي من خلال شهادات من عاصروا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلية مونز عن مفاجآت كان سموه يذهل بها متابعيه كل يوم: براعته المدهشة في الرماية، فروسيته، قدرته على إصدار الأوامر وفق متطلبات الظروف، مساعدة الزملاء، العمل بروح الفريق الواحد والجرأة في اقتحام الخطر.

ويجتهد المتحدثون في الفيلم لتقصي الصفات القيادية، التي تميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتواتر في شهاداتهم أوصاف القوة والعزم والجرأة وعدم الاستسلام وإرادة الفوز، وهم يعلمون أنها مهمة شاقة لصعوبة النفاذ إلى جوهر شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أو وضعها في إطار محدد على مألوف الباحثين والمؤرخين وكتاب سير القادة، لأنه ببساطة: محمد بن راشد.