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المواطن من فصيلة البشر أيضا

9/11/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لم‭ ‬أكن‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬عاملات‭ ‬المنزل‭ ‬يفتح‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجروح‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬معظم‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أسرة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أقربائها‭ ‬للدغة‭ ‬السفارة‭ ‬الفلانية‭ ‬أو‭ ‬هروب‭ ‬الجنسية‭ ‬الفلتانية‭ ‬أو‭ ‬السرقة‭ ‬والهرب‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬العلانية،‭ ‬وعند‭ ‬الشكوى‭ ‬يكون‭ ‬الجواب‭ ‬ادفع‭ ‬ثمن‭ ‬تذكرتها‭ ‬وخلها‭ ‬تتوكل‭ ‬على‭ ‬ديرتها‭.‬

آخر‭ ‬ضحايا‭ ‬العاملات‭ ‬هي‭ ‬أختي‭ ‬التي‭ ‬هربت‭ ‬عاملتها‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬وقررت‭ ‬عدم‭ ‬إحضار‭ ‬أخرى‭ ‬لأنها‭ ‬تكبدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬لجلبها‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬وصلت‭ ‬وأكملت‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬حتى‭ ‬هربت‭.. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬أختي‭ ‬تعيش‭ ‬مع‭ ‬أمي‭ ‬وأبي‭ ‬فاكتفت‭ ‬بعاملة‭ ‬واحدة،‭ ‬وعندما‭ ‬اتصلت‭ ‬بهيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قالوا‭ ‬لها‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬الشكوى‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لإخلاء‭ ‬مسؤوليتكم،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬احتاجت‭ ‬إلى‭ ‬عاملة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعندما‭ ‬اختارت‭ ‬عاملة‭ ‬فوجئت‭ ‬بعدم‭ ‬إمكانية‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬فيزا‭ ‬والسبب‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬يا‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ليش‭ ‬يا‭ ‬ترى‭ ‬يا‭ ‬هل‭ ‬ترى؟‭ ‬وعندما‭ ‬توجهت‭ ‬إليهم‭ ‬كانت‭ ‬الصاعقة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬خسر‭ ‬الكثير‭ ‬لجلب‭ ‬عاملة‭ ‬منزل‭ ‬وعندما‭ ‬تهرب‭ ‬وتسرح‭ ‬وتمرح‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الديرة‭ ‬وتجمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬يُعاقب‭ ‬الكفيل‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬تذكرتها‭ ‬لتعود‭ ‬إلى‭ ‬وطنها‭ ‬غصبا‭ ‬عنه‭ ‬لو‭ ‬أراد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فيزا‭ ‬أخرى‭! ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬هي‭ ‬هربت‭ ‬وظلت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬لماذا‭ ‬أدفع‭ ‬أنا‭ ‬المواطن‭ ‬ثمن‭ ‬خطئها؟‭ ‬يأتيك‭ ‬الرد‭ ‬كالبرق‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬القانون‭!! ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هروب‭ ‬العاملة‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬الشرطة‭ ‬وتكنسل‭ ‬فيزتها‭ ‬وتدفع‭ ‬بالإضافة‭ (‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬دفعته‭ ‬للمكتب‭ ‬وللهيئة‭ ‬من‭ ‬مصاريف‭ ‬الفيزا‭) ‬ثمن‭ ‬تذكرة‭ ‬العودة،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬القانون‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭.‬

السؤال‭ ‬المهم‭ ‬يا‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬المواطن‭ ‬يسأله‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أين‭ ‬حقوق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل؟

يا‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لقد‭ ‬حفظتم‭ ‬مشكورين‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬ولكن‭ ‬أين‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬والكفيل؟‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬أيضا‭ ‬لحفظ‭ ‬حقنا‭ ‬وتعويض‭ ‬الخسائر‭.‬

قانون‭ ‬واحد‭ ‬لو‭ ‬طبقتموه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عاملة‭ ‬منازل‭ ‬تهرب‭ ‬وقبل‭ ‬السفر‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬نصف‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬الكفيل‭ ‬للمكتب‭ ‬وثمن‭ ‬تذكرتها‭ ‬لردعهن‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬ولردع‭ ‬العصابات‭ ‬الموجودة‭ ‬والمنتشرة‭ ‬التي‭ ‬توزعهم‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬بلا‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب،‭ ‬ولفكرت‭ ‬العاملة‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهرب‭ ‬ولحصل‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬حقه‭.‬

لماذا‭ ‬تحصل‭ ‬العاملة‭ ‬الهاربة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حقوقها‭ ‬ولا‭ ‬تعاقب‭ ‬على‭ ‬إخلالها‭ ‬بعقد‭ ‬عملها‭ ‬وتسافر‭ ‬معززة‭ ‬مكرمة‭ ‬بعد‭ ‬هربها‭ ‬ولا‭ ‬يحصل‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ويضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستدانة‭ ‬ويدفع‭ ‬كافة‭ ‬المصاريف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تعويض؟‭ ‬سؤال‭: ‬أليس‭ ‬المواطن‭ ‬الكفيل‭ ‬بشرا‭ ‬ولديه‭ ‬حقوق‭ ‬مثلا؟

السادة‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭: ‬لقد‭ ‬جفت‭ ‬حلوق‭ ‬المواطنين‭ ‬وهم‭ ‬يطالبونكم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بسن‭ ‬قانون‭ ‬يحمي‭ ‬حقهم‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬مجيب؟‭ ‬

سؤال‭ ‬يحيرني‭ ‬كثيرا‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭: ‬عندما‭ ‬توكل‭ ‬سفارة‭ ‬معينة‭ ‬محاميا‭ ‬وتدفع‭ ‬له‭ ‬كافة‭ ‬مصاريفه‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬ألا‭ ‬يعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للبلد‭ ‬وهذا‭ ‬مخالف‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية؟‭ ‬فلماذا‭ ‬تتصرف‭ ‬السفارة‭ ‬الفلانية‭ ‬على‭ ‬كيفها‭ ‬وترفع‭ ‬الدعاوى‭ (‬بالفاضي‭ ‬والمليان‭) ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مساءلة‭ ‬قانونية‭ ‬يا‭ ‬ترى؟

في‭ ‬النهاية‭ ‬أكرر،‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬البشر‭ ‬كافة‭ ‬البشر‭ ‬العامل‭ ‬والمواطن،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬العامل،‭ ‬ولكن‭ ‬أين‭ ‬حقوق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل؟

MENAFN11092024000055011008ID1108664208

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